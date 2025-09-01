News Logo
Landes-Kultur GmbH Linz gibt menschliche Überreste der Māori zurück

2027 soll es im Francisco Carolinum eine Ausstellung geben
©OÖ Landes-Kultur GmbH, APA
Die OÖ Landes-Kultur GmbH (OÖLKG) in Linz ist in ihrem Depot auf menschliche Überreste (kōiwi tangata) der Māori gestoßen. Die Funde stammen aus Beständen von Andreas Reischek, der von 1877 bis 1889 in Aotearoa (Neuseeland) forschte und dort - neben wissenschaftlich naturkundlichen Sammlungen - nachweislich auch Gräber der Māori und Moriori plünderte, so die OÖGLKG. Noch für September sei die Repatriierung an das Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa in Wellington geplant.

von

Im Zuge der systematischen Aufarbeitung der eigenen Sammlungsgeschichte habe man im Bestand des Francisco Carolinum die Skelettteile identifiziert. "Seit rund drei Jahren widmen wir uns in einem umfassenden Forschungsprojekt der kritischen Aufarbeitung der kolonialen Verflechtungen unserer Sammlungen. Die Auffindung von kōiwi tangata ist von höchster kultureller und ethischer Bedeutung. Es ist unser klarer Auftrag, diese Überreste respektvoll und würdevoll an ihre Herkunftsgemeinschaft zurückzuführen", erklärte Alfred Weidinger, wissenschaftlicher OÖLKG-Direktor, in einer Aussendung am Montag. 2027 soll es im Francisco Carolinum unter dem Titel "Te Whakahoki - Return, Responsibility, Future" eine Ausstellung geben.

LINZ - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/OÖ Landes-Kultur GmbH

