Neue Buchreihe über die Kultur der Dinge

Ausgerechnet dem Bleistift ist nun auch einer der beiden Auftaktbände der neuen Reihe "Kultur der Dinge" im Limbus Verlag gewidmet. Hier singt Alexander Kluy "ein Loblied für ein wahrhaft einfaches wie erstaunliches Ding, das in der Geschichte der Neuzeit wahrlich nachhaltig seine Spuren hinterlassen hat".

Die Idee der neuen Reihe sei es, "Geschichte von unten zu erzählen", schreiben die Herausgeber. "Nicht die Historie der Staatenlenker, der Napoleons und Hitlers, ist erzählenswert, sondern jene Auswirkungen, die einfache Innovationen wie die Erfindung der Gabel, des Einwegrasierers, der Waschmaschine auf den Lauf der Geschichte gehabt haben." Entsprechend widmet sich Georg Hasibeder in Band zwei einem Ding, "das seine Schönheit und Vielfalt oft erst auf den zweiten Blick preisgibt": der Dose.

(S E R V I C E - Alexander Kluy: "Der Bleistift", Limbus, Reihe Kultur der Dinge, 96 Seiten, 15 Euro, ISBN 978-3-99039-277-5; Georg Hasibeder: "Die Dose", Limbus, Reihe Kultur der Dinge, 96 Seiten, 15 Euro, ISBN 978-3-99039-278-2)