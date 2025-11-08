News Logo
ABO

Vizekanzler Babler beauftragt Analyse zu Medienförderung-Neu

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Medienminister erwartet Analyse-Ergebnisse Anfang kommenden Jahres
©APA, MAX SLOVENCIK
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Medienminister Andreas Babler (SPÖ) hat am Samstag bekannt gegeben, im Rahmen der geplanten Reform der Medienförderung eine wissenschaftliche Analyse beauftragt zu haben. "Die derzeitige Medienförderung ist trotz ihres Umfangs von über 80 Millionen Euro nicht zielgerichtet genug", wurde Babler in einer Aussendung zitiert. Es gelte, Bedingungen zu schaffen, die Medien eine Weiterentwicklung ermöglichen und die journalistische Qualität "stärken aber auch einfordern."

von

Das Medienhaus Wien wird gemeinsam mit Fachleuten des CMC-Instituts, der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW), des Austrian Institute of Technology (AIT), dem Presseclub Concordia und der Hamburg Media School bestehende Förderstrukturen prüfen, Qualitätskriterien und unabhängige Bewertungsverfahren entwickeln und Vorschläge für eine grundlegende Neuausrichtung vorlegen. Ergebnisse werden Anfang des kommenden Jahres erwartet.

Neben der Bereitstellung neuer Fördermittel für den Medienbereich erfolgt eine Reform der bisherigen Medienförderungen. Dabei sollen vor allem Qualität, unabhängige Geschäftsmodelle und innovative Medienarbeit besonders berücksichtigt werden, hieß es.

Angesichts der Ankündigung der wissenschaftlichen Analyse zeigte sich FPÖ-Mediensprecher Christian Hafenecker am Samstag in einer Aussendung skeptisch. Die Reform der Medienförderung dürfe nicht "in Richtung eines staatlich gelenkten Kontrollsystems" gehen, bei dem "linke Großmedien Millionen an Steuergeld erhalten" und "kritische, unabhängige Plattformen" leer ausgehen, so Hafenecker.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Neue Essayreihe im Limbus Verlag
News
Neue Buchreihe über die Kultur der Dinge
Altenberger und Schweighöfer in einer "Wünsch-dir-was"-Situation
News
"Das Leben der Wünsche" von Glavinic auf der großen Leinwand
Parov Stelar setzt auf Authentizität
News
Neues Kapitel für Parov Stelar: "Keine Parameter erfüllen"
Kleine Orientierungshilfe: DA geht die Post ab!
News
j-hope auf der Bühne in "Hope On The Stage"
Rian und Josh. freuen sich auf gemeinsame Open Airs
News
Josh. und Rian im Doppelpack auf Tournee
Autor Philippe Claudel sieht schwarz
News
Roman "Wanted": Eine Milliarde Dollar Kopfgeld für Putin
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER