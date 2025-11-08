Christina Aguilera beschließt Wintersaison in Ischgl

Aguilera zählt mit über 75 Millionen verkauften Tonträgern und sieben Grammy Awards zu den erfolgreichsten Sängerinnen der Gegenwart. Zu ihren größten Hits zählen "Genie in a Bottle" und "Moves like Jagger", das in Zusammenarbeit mit Maroon 5 entstand.

Christina Aguilera reiht sich in eine ansehnliche Zahl an internationalen Top-Stars, die bereits in Ischgl gastierten, ein. Vor ihr gaben sich seit den 1990ern unter anderem Elton John, Tina Turner, Pink, Alicia Keys, Robbie Williams, Mariah Carey, Kylie Minogue und Helene Fischer in Ischgl die musikalische Ehre.