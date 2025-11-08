News Logo
Christina Aguilera beschließt Wintersaison in Ischgl

Aguilera wird am 2. Mai 2026 in Ischgl auftreten
©BRYAN STEFFY, APA, GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Christina Aguilera wird am 2. Mai 2026 die Wintersaison im Tiroler Ischgl musikalisch beenden. Die 1980 geborene US-amerikanische Sängerin gastiert im Rahmen des "Top of the Mountain Closing Concert" auf der Idalp in 2.300 Metern Seehöhe, teilten die Veranstalter am Samstag in einer Aussendung mit.

von

Aguilera zählt mit über 75 Millionen verkauften Tonträgern und sieben Grammy Awards zu den erfolgreichsten Sängerinnen der Gegenwart. Zu ihren größten Hits zählen "Genie in a Bottle" und "Moves like Jagger", das in Zusammenarbeit mit Maroon 5 entstand.

Christina Aguilera reiht sich in eine ansehnliche Zahl an internationalen Top-Stars, die bereits in Ischgl gastierten, ein. Vor ihr gaben sich seit den 1990ern unter anderem Elton John, Tina Turner, Pink, Alicia Keys, Robbie Williams, Mariah Carey, Kylie Minogue und Helene Fischer in Ischgl die musikalische Ehre.

LAS VEGAS, NEVADA - NOVEMBER 04: Christina Aguilera performs during the Harris-Walz election eve campaign rally at MGM Grand Garden Arena on November 04, 2024 in Las Vegas, Nevada. The campaign rally is part of a nationwide live-streamed concert to energize voters before the presidential election between Democratic nominee Vice President Kamala Harris and Republican presidential nominee, former U.S. President Donald Trump. Bryan Steffy/Getty Images/AFP (Photo by Bryan Steffy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

