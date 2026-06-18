KI-Songs in Ihren Playlisten? - Scanner findet es heraus

Um zu verhindern, dass Tantiemen Menschen oder Firmen zufließen, die gar nicht kreativ tätig waren, sondern nur Musikgeneratoren genutzt und dies vielleicht sogar verschleiert haben, durchforsten die Anbieter ihre Datenbanken aber auch mit Erkennungssystemen - etwa mit dem KI-Detektor von Deezer.

Der französische Anbieter bietet das Tool aber nicht nur anderen Streamingdiensten an, um "den eigenen Katalog zu schützen, für faire Vergütung zu sorgen und rechtliche Risiken in Zusammenhang mit Gen-AI zu mindern". Nutzende beliebiger Streamingdienste können kostenlos darauf zurückgreifen, um herauszufinden, ob und wie viele Voll-KI-Tracks in ihren Playlisten stecken.

Das geht ganz einfach: Auf der entsprechenden Deezer-Seite auf den Button "Meine Playlists scannen" klicken, den genutzten Streamingdienst auswählen, dann das eigene Konto verbinden und die Playlists scannen lassen. Das Ganze ist kostenlos für bis zu 100 Playlists möglich. Anschließend erhält man eine Ergebnisauswertung.