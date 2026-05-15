Katastrophenfrühwarnung durch Erdbeobachtung

Ein Jahr nach dem Projektstart bietet die Plattform jetzt drei Dienste an: "SatAlert" liefert Frühwarnungen vor Waldbränden, Überschwemmungen und Dürre durch automatisierte, satellitengestützte Überwachung. Ein Streaming-Dienst zeigt Satellitendaten aus mehreren Jahren direkt im Webbrowser, und der "Archive-Builder" speichert maßgeschneiderte Datensätze für bestimmte Regionen und Zeiträume. So soll eine wichtige Lücke zwischen den Satelliten in der Umlaufbahn und den Entscheidungsträgerinnen und -trägern am Boden geschlossen werden, heißt es in einer ESA-Aussendung.