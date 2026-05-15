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Katastrophenfrühwarnung durch Erdbeobachtung

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++ ARCHIVBILD ++ Waldbrände sollen früher identifiziert werden
©APA, dpa, Daniel Vogl
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Riesige Datenmengen werden von Erdbeobachtungssatelliten gesammelt, etwa im Rahmen des EU-Programmes Copernicus. Der österreichische Erdbeobachtungsdienstleister GeoVille möchte diese Daten gemeinsam mit der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) und Eutelsat in dem Projekt "OneWeb Copernicus Data Hub" gezielt nutzen.

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Ein Jahr nach dem Projektstart bietet die Plattform jetzt drei Dienste an: "SatAlert" liefert Frühwarnungen vor Waldbränden, Überschwemmungen und Dürre durch automatisierte, satellitengestützte Überwachung. Ein Streaming-Dienst zeigt Satellitendaten aus mehreren Jahren direkt im Webbrowser, und der "Archive-Builder" speichert maßgeschneiderte Datensätze für bestimmte Regionen und Zeiträume. So soll eine wichtige Lücke zwischen den Satelliten in der Umlaufbahn und den Entscheidungsträgerinnen und -trägern am Boden geschlossen werden, heißt es in einer ESA-Aussendung.

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