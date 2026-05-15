Katastrophenfrühwarnung durch Erdbeobachtung

Riesige Datenmengen werden von Erdbeobachtungssatelliten gesammelt, etwa im Rahmen des EU-Programmes Copernicus. Der österreichische Erdbeobachtungsdienstleister GeoVille möchte diese Daten gemeinsam mit der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) und Eutelsat in dem Projekt "OneWeb Copernicus Data Hub" gezielt nutzen.
von
Ein Jahr nach dem Projektstart bietet die Plattform jetzt drei Dienste an: "SatAlert" liefert Frühwarnungen vor Waldbränden, Überschwemmungen und Dürre durch automatisierte, satellitengestützte Überwachung. Ein Streaming-Dienst zeigt Satellitendaten aus mehreren Jahren direkt im Webbrowser, und der "Archive-Builder" speichert maßgeschneiderte Datensätze für bestimmte Regionen und Zeiträume. So soll eine wichtige Lücke zwischen den Satelliten in der Umlaufbahn und den Entscheidungsträgerinnen und -trägern am Boden geschlossen werden, heißt es in einer ESA-Aussendung.