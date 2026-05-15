Intensität für Trainingseffekt beim Radfahren zentral

Um die Frage, wie sich Radfahr-Trainings effektiv gestalten lassen können, ging es bei einer kürzlich veröffentlichten Studie der Fachhochschule Wiener Neustadt (FHWN). Anhand von 16 gut trainierten Radfahrern wurde unter kontrollierten Laborbedingungen getestet, wie sich unterschiedliche Belastungsintensitäten und die Tretfrequenz (die Anzahl der Pedalumdrehungen pro Minute) auf die zentrale Sauerstoffaufnahme über Lunge, Herz und Blut sowie die Sauerstoffverwertung direkt im Muskel auswirken.
von
Das im "International Journal of Sports Physiology and Performance" publizierte Ergebnis: Mit steigender Intensität nimmt sowohl der Energieverbrauch als auch die Sauerstoffnutzung im Muskel deutlich zu, während die Tretfrequenz eine untergeordnete Rolle spielt. Der Körper reagiert also vor allem auf die Intensität der Belastung - unabhängig davon, ob sie durch schnellere oder langsamere Bewegungen erzeugt wird.
Service: https://go.apa.at/khbIphIX
15.04.2026, Baden-Württemberg, Heidelberg: Ein Radfahrer fährt vor den Hügeln der Bergstraße an einem blühenden Rapsfeld vorbei. Foto: Uwe Anspach/dpa +++ dpa-Bildfunk +++.