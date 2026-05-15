Intensität für Trainingseffekt beim Radfahren zentral

Das im "International Journal of Sports Physiology and Performance" publizierte Ergebnis: Mit steigender Intensität nimmt sowohl der Energieverbrauch als auch die Sauerstoffnutzung im Muskel deutlich zu, während die Tretfrequenz eine untergeordnete Rolle spielt. Der Körper reagiert also vor allem auf die Intensität der Belastung - unabhängig davon, ob sie durch schnellere oder langsamere Bewegungen erzeugt wird.

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