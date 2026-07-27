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Der Dip passt zu vielem Gemüse vom Grill, vor allem aber wie in Spanien zu gegrillten Frühlingszwiebeln, Calçots genannt. Sind die nicht zur Hand, nimmt man gern auch gegrillten Lauch. Aber auch kräftige Fleischgerichte, etwa gegrillte Lammkoteletts, harmonieren mit dem Dip. Die Weinempfehlung zu Salvitxada kommt natürlich aus Spanien: Ein spritziger Cava korrespondiert perfekt mit der Säure des Dips. Wer Rotwein bevorzugt, wählt einen fruchtigen Garnacha.
ARCHIV - Die gegrillten Frühlingszwiebeln müssen nur noch in den katalanischen Paprika-Dip eingetunkt werden und in den Mund wandern - dann kann das Gaumenfeuerwerk starten. (zu dpa: «Salvitxada: Katalanischer Paprika-Dip sorgt für Gaumen-Pep») Foto: Julia Uehren/dpa-tmn - Honorarfrei nur für Bezieher des dpa-Themendienstes +++ dpa-Themendienst +++