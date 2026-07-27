Salvitxada: Katalanischer Paprika-Dip sorgt für Gaumen-Pep

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Salvitxada ist eine traditionelle Soße aus Katalonien, die dort zu gegrillten Lauchzwiebeln serviert wird. Das Geheimnis ihres Geschmacks liegt im langen Rösten: Im Ofen karamellisieren Paprika, Tomaten und Knoblauch, so entwickeln sie eine tiefe Süße. Das Gemüse wird dann zusammen mit Mandeln cremig püriert. Die bringen eine feine, nussige Note und Struktur in die Soße, während Rotweinessig für eine frische Säure sorgt. Wer mag, bringt mit Chilis noch etwas Schärfe rein.

von APA