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Salvitxada: Katalanischer Paprika-Dip sorgt für Gaumen-Pep

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++ ARCHIVBILD ++ Der Dip passt zu vielem Gemüse vom Grill
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Salvitxada ist eine traditionelle Soße aus Katalonien, die dort zu gegrillten Lauchzwiebeln serviert wird. Das Geheimnis ihres Geschmacks liegt im langen Rösten: Im Ofen karamellisieren Paprika, Tomaten und Knoblauch, so entwickeln sie eine tiefe Süße. Das Gemüse wird dann zusammen mit Mandeln cremig püriert. Die bringen eine feine, nussige Note und Struktur in die Soße, während Rotweinessig für eine frische Säure sorgt. Wer mag, bringt mit Chilis noch etwas Schärfe rein.

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Der Dip passt zu vielem Gemüse vom Grill, vor allem aber wie in Spanien zu gegrillten Frühlingszwiebeln, Calçots genannt. Sind die nicht zur Hand, nimmt man gern auch gegrillten Lauch. Aber auch kräftige Fleischgerichte, etwa gegrillte Lammkoteletts, harmonieren mit dem Dip. Die Weinempfehlung zu Salvitxada kommt natürlich aus Spanien: Ein spritziger Cava korrespondiert perfekt mit der Säure des Dips. Wer Rotwein bevorzugt, wählt einen fruchtigen Garnacha.

ARCHIV - Die gegrillten Frühlingszwiebeln müssen nur noch in den katalanischen Paprika-Dip eingetunkt werden und in den Mund wandern - dann kann das Gaumenfeuerwerk starten. (zu dpa: «Salvitxada: Katalanischer Paprika-Dip sorgt für Gaumen-Pep») Foto: Julia Uehren/dpa-tmn - Honorarfrei nur für Bezieher des dpa-Themendienstes +++ dpa-Themendienst +++

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