Wunden nähen und Zähne ziehen: Was Astronauten für Notfälle lernen

Wegen eines medizinischen Problems holt die US-Raumfahrtbehörde NASA eine Besatzung vorzeitig von der ISS zurück. Wer betroffen ist und welches Problem vorliegt, wurde nicht bekannt. Offensichtlich genügte aber nicht die Hilfe von Astronautenkollegen. Weil sie im Notfall selbst handeln müssen, bekommen Raumfahrer stets auch eine medizinische Ausbildung.

„Ärzte können Raumfahrer zwar telemedizinisch betreuen, aber letztlich müssen die da oben auch alleine klarkommen“, sagte Bimba Hoyer, Fliegerärztin der europäischen Raumfahrtbehörde ESA. Das medizinische Training vor einer Mission finde unter anderem im Krankenhaus statt.