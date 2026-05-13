ABO

Hautkrebs - Nur etwa jeder Neunte verwendet ganzjährig Sonnenschutz

Subressort
Technik
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Für Kinder Lichtschutzfaktor 50+ wichtig
©APA, Themenbild, Barbara Gindl
  1. home
  2. Leben
  3. Technik
Der Frühling wird beim Thema Sonnencreme häufig unterschätzt. Jede fünfte Frau und nur jeder zehnte Mann verwendet Sonnenschutzprodukte bereits im Frühling - lediglich elf Prozent der Österreicherinnen und Österreicher nutzen Produkte mit Lichtschutzfaktor ganzjährig. Das zeigt eine Umfrage von Marketagent im Auftrag von BIPA. Während die Temperaturen noch moderat scheinen, erreicht die UV-Strahlung bereits gesundheitsrelevante Werte mit Folgen für die Haut, so die Warnung.

von

13 Prozent gaben an, nie Sonnenschutz zu verwenden, hieß es am Mittwoch in der Aussendung der REWE-Gruppe, zu der BIPA gehört. Knapp die Hälfte der Bevölkerung startet erst ab dem frühen Sommer (Mai/Juni) mit dem regelmäßigen Einschmieren. Bei zwei Drittel der Befragten kommt Sonnencreme erst dann zum Einsatz, wenn Urlaub oder Freizeitaktivitäten im Freien anstehen. 76 Prozent sind der Meinung, dass Sonnenschutz im Alltag, zum Beispiel auf dem Weg in die Arbeit oder bei Besorgungen, nicht notwendig ist.

Zudem verzichten 82 Prozent an bewölkten Tagen meist gänzlich auf Schutz, obwohl UV-Strahlung unabhängig von Temperatur und sichtbarer Sonne wirkt. "In meiner Praxis erlebe ich täglich, dass Sonnenschutz mit Hitze und Urlaub assoziiert wird - dabei ist die Temperatur dermatologisch irrelevant. Bereits im Frühling erreicht die UV-Strahlung Intensitäten, die zu kumulativen Hautschäden führen können, und das selbst bei bewölktem Himmel", betonte die Dermatologin Erika Ivancic-Brandenberger in der Aussendung.

"Hautkrebs zählt heute zu den häufigsten Krebserkrankungen in Österreich, und täglicher Sonnenschutz bleibt die wirksamste Prävention. Für besonders exponierte Bereiche wie Gesicht, Hals und Kopfhaut empfehle ich daher ganzjährig Sonnenschutz", sagte die Hautärztin. Damit Sonnenschutz seine volle Schutzwirkung entfaltet, muss er großzügig aufgetragen und alle zwei Stunden konsequent erneuert werden.

92 Prozent der Befragten bejahen, dass Kinder spezielle Sonnenschutzprodukte mit höherem Lichtschutzfaktor benötigen. "Das Bewusstsein ist da - und das ist erfreulich. Kinderhaut ist deutlich empfindlicher als Erwachsenenhaut und verfügt noch nicht über die gleichen natürlichen Schutzmechanismen. Gerade frühe Sonnenschäden hinterlassen lebenslange Spuren. LSF 50+ ist für Kinder daher keine Empfehlung, sondern eine medizinische Notwendigkeit", betonte Ivancic-Brandenberger.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Bei Wasserentnahmen "im Blindflug unterwegs"
Politik
ÖVGW-Aufruf an Regierung wegen niedrigen Grundwasserständen
++ ARCHIVBILD ++ Zahl der psychiatrischen Unterbringungen gestiegen
Politik
Immer mehr Kinder und Jugendliche zwangsweise in Psychiatrie
Viele berichteten von gesundheitlichen Auswirkungen
Gesundheit
Menschen auch in normalem Sommer von Hitze belastet
Die Feuerwehr hatte den Brand rasch gelöscht
Politik
Polizei geht von Brandstiftung im Gymnasium Hallein aus
Viele berichteten von gesundheitlichen Auswirkungen
Technik
Menschen auch in normalem Sommer von Hitze belastet
Die Sorge vor Covid wurde von der Angst vor einem Krieg abgelöst
Technik
Zehn Prozent der Kinder laut Tiroler Studie psychisch stark belastet
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER