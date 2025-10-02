Infineon Austria Startup Challenge 2025

Mit Spannung wurde die dritte Infineon Austria Startup Challenge erwartet – und sie hielt, was sie versprach: Zwölf vielversprechende Tech-Startups aus elf Ländern stellten am Infineon Startup Demo Day in Wien ihre Innovationen vor. Im Zentrum standen Anwendungen aus den Bereichen Künstliche Intelligenz (KI), IoT, Sensortechnik sowie Gesundheit und Wellbeing. Den Sieg holte das österreichische Startup NOSI, das mit einer KI-gestützten Technologie zur Erkennung von komplexen Geruchsmustern die Jury überzeugte. Die Anwendung kann Gefahren wie Brände frühzeitig detektieren und eröffnet neue Einsatzfelder in Sicherheit und Prävention.

„Die Startup Challenge ist ein echter Beschleuniger für Innovation. Hier trifft Hightech auf Erfindergeist, und aus Ideen werden konkrete Lösungen“, betonte Sabine Herlitschka, Vorstandsvorsitzende von Infineon Austria, in ihrer Ansprache. Für NOSI geht es nun weiter zur Infineon Startup Night am 22. Oktober in München sowie in eine langfristige Zusammenarbeit mit Infineon Austria.

Internationale Vielfalt und praxisnahe Anwendungen

Das Interesse war groß: 49 Bewerbungen gingen für die diesjährige Challenge ein. Zwölf Startups erhielten schließlich die Chance, ihre Prototypen mit Infineon-Technologien zu entwickeln und zu präsentieren. Unter den Finalisten fanden sich Lösungen wie eine Sensorplattform zur Luftqualitätsüberwachung in Kühlschränken, ein KI-System zur frühzeitigen Erkennung von Varroamilben in Bienenvölkern sowie eine Smartwatch gegen das Vergessen von Medikamenteneinnahmen.

Mit dabei waren Startups aus Österreich, Deutschland, Polen, Kenia, Großbritannien, Slowenien, Südkorea, Serbien, Ukraine, Bulgarien und Norwegen.