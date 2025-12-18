News Logo
In wenigen Schritten den Handy-Speicher clever aufräumen

Den meisten Speicherplatz auf dem Smartphone fressen Fotos und Videos
©Catherine Waibel, APA, dpa, gms
Läuft langsam der Smartphone-Speicher voll, stellen sich einige vielleicht die Frage, ob sie jetzt ein neues Gerät mit größerem Speicher benötigen. Ein weitaus günstigerer Ansatz ist es aber, erst einmal auf dem Smartphone aufzuräumen und damit Speicherplatz freizuräumen, rät Jan Schüßler vom IT-Fachmagazin "c't".

Die drei größten Speicherfresser auf dem Handy sind in aller Regel:

Und dieses Vorgehen empfiehlt Schüßler, um Platz zu schaffen:

Letzteres kann ebenso einige Gigabyte freien Speicherplatz schaffen wie den Cache-Speicher einer schon jahrelang genutzten Musikstreaming-App zu leeren. Das geht sowohl bei Android-Geräten als auch bei iPhones oder iPads.

