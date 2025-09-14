Googeln Sie noch?

Namen sind Nachrichten. So lautet eine der ältesten journalistischen Binsenweisheiten. Wer sie nicht glaubt, muss lediglich versuchen, eine Information ohne und mit personeller Verknüpfung parallel zu vermitteln. Der Vergleich macht so sicher, dass in dieser Kolumne die Namen immer fett gedruckt sind, auch wenn die Sachebene im Vordergrund steht. Vielleicht ist diese banale Erkenntnis eine Ursache, dass es zu wenig Aufmerksamkeit für zwei der wichtigsten MedienNachrichten dieser Tage gibt.

Bevor Sie das zu interessieren beginnt, beantworten Sie aber bitte folgende Fragen mit steigendem Schwierigkeitsgrad – ohne zu googeln – für sich. Wer sind A) Teresa Ribera, B) Pam Bondi, C) Sundar Pichai und D) Amit Mehta? Die ersten drei Antworten sollten Medieninteressierte geben können. Erst Nummer vier taugt für den Hauptpreis bei der „Millionenshow“. Das genannte Quartett vereint die zentralen Figuren im aktuell wohl größten Digital-Milliardenzwist zwischen Wirtschaft und Politik.