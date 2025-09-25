Generative Engine Optimization: Experten diskutierten Zukunft von SEO und KI

Die Suchmaschinenoptimierung (SEO) gilt seit Jahren als ein zentraler Bestandteil im digitalen Marketing. Mit dem Aufstieg von Künstlicher Intelligenz (KI) und Generative Engine Optimization (GEO) werden jedoch die bisherigen Spielregeln neu geschrieben.

Beim aktuellen Digital Marketing Experts Talk des Marketing Club Österreich (MCÖ), gemeinsam mit Co-Host Otago, wurde in der Blumenfabrik in Wien diskutiert, ob SEO ausgedient hat oder sich in einer grundlegenden Transformation befindet.