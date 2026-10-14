Google hat sein neues KI-Modell Gemini 4 Argon für ein breites Publikum geöffnet. Seit 13. Oktober 2026 wird es laut Google weltweit in der Gemini-App für Abonnentinnen und Abonnenten von Google AI Pro und Google AI Ultra ausgerollt. Vorgestellt hatte der Konzern das Modell bereits am 30. September, zunächst nur für ausgewählte Fachleute aus der Cyberabwehr.

Google beschreibt Argon als sein neuestes Spitzenmodell, gebaut, um die komplexesten Aufgaben von Anfang bis Ende zu erledigen. Als Beispiele nennt der Konzern die Analyse eines umfangreichen Finanzberichts, das Erstellen einer Präsentation aus verstreuten Quellen oder das Bauen eines interaktiven 3D-Modells. Im Mittelpunkt stehen Softwareentwicklung, Wissensarbeit in Unternehmen, etwa in Recht und Finanzen, sowie die Abwehr von Cyberangriffen.