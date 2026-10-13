König Haakon vermisst Gespräche mit seinem Vater Harald

Mit dem Tod seines Vaters König Harald V. Ende August war Haakon zum neuen Monarchen des Landes geworden. In Narvik absolvierte der König den Angaben zufolge seinen ersten offiziellen Besuch in einer norwegischen Gemeinde. Hinter ihm lägen außergewöhnliche Wochen, schilderte Haakon. König zu sein sei etwas, auf das man sich zwar vorbereite, auf das man aber irgendwie doch nicht so richtig vorbereitet sei.

Es erfülle ihn mit großem Stolz, Norwegen vertreten zu dürfen, sagte er laut NTB. Sein Vater habe gemeinsam mit seiner Frau Königin Sonja (89) eine "unglaublich gute Grundlage" geschaffen, auf der man weiter aufbauen könne. Haralds Witwe Sonja, die offiziell nicht mehr als Teil des Königshauses aufgeführt wird, sei weiterhin eine "fantastische Unterstützung" für Haakons Frau Königin Mette-Marit (53) und ihn. "Es ist uns wichtig, dass auch wir sie unterstützen und ihr auch in Zukunft eine gute Stütze sind."