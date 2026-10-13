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König Haakon vermisst Gespräche mit seinem Vater Harald

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Haaon zeigte sich gerührt nach Tod seines Vaters
©LISE ASERUD, Afp, Lise Åserud, APA, NTB
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Der neue norwegische König Haakon VIII. (53) hat intime Einblicke in die Trauer um seinen gestorbenen Vater König Harald V. gegeben. Er vermisse es, mit seinem Vater sprechen zu können, wenn er sich über etwas freue oder traurig sei, und ihn einfach anrufen zu können, sagte der erst seit wenigen Wochen amtierende König laut der Nachrichtenagentur NTB bei einem offiziellen Besuch der Gemeinde Narvik am Dienstag. Haakon zeigte sich dabei den Angaben zufolge sichtlich gerührt.

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Mit dem Tod seines Vaters König Harald V. Ende August war Haakon zum neuen Monarchen des Landes geworden. In Narvik absolvierte der König den Angaben zufolge seinen ersten offiziellen Besuch in einer norwegischen Gemeinde. Hinter ihm lägen außergewöhnliche Wochen, schilderte Haakon. König zu sein sei etwas, auf das man sich zwar vorbereite, auf das man aber irgendwie doch nicht so richtig vorbereitet sei.

Es erfülle ihn mit großem Stolz, Norwegen vertreten zu dürfen, sagte er laut NTB. Sein Vater habe gemeinsam mit seiner Frau Königin Sonja (89) eine "unglaublich gute Grundlage" geschaffen, auf der man weiter aufbauen könne. Haralds Witwe Sonja, die offiziell nicht mehr als Teil des Königshauses aufgeführt wird, sei weiterhin eine "fantastische Unterstützung" für Haakons Frau Königin Mette-Marit (53) und ihn. "Es ist uns wichtig, dass auch wir sie unterstützen und ihr auch in Zukunft eine gute Stütze sind."

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