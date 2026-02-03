ABO

Forscher entdeckten Mini-Dinosaurier in Spanien

Künstlerische Darstellung des winzigen Foskeia pelendonum
©Martina Charnell, APA
In Nordspanien haben Forscher die Überreste einer geradezu winzigen Dinosaurier-Art entdeckt. Von der Schnauze bis zur Spitze seines langen Schwanzes messen die Mini-Dinos nur wenig mehr als einen halben Meter. Aufgerichtet würde , der auf zwei Beinen lief, einem Menschen gerade bis ans Knie reichen.

Das Team um Fidel Fernández-Baldor vom Dinosaurier-Museum Salas de los Infantes in Burgos entdeckte die Knochen von mindestens fünf Individuen der Art in der Nähe des Ortes Castrillo de la Reina in der Provinz Burgos. Mindestens eines der Tiere war ausgewachsen, wie die Gruppe im Fachjournal "Papers in Palaeontology" berichtet. "Wir wussten sofort, dass diese Knochen ungewöhnlich waren, weil sie so winzig waren", sagte Fernández-Baldor. Die Tiere, die zu den Vogelfußdinosauriern (Ornithopoda) zählen, lebten demnach vor etwa 120 Millionen Jahren.

BURGOS - SPANIEN: FOTO: APA/Martina Charnell

