Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit vor Gericht

Zu den 38 Anklagepunkten zählen auch Fälle von häuslicher Gewalt, Sachbeschädigung, Drogen- und Verkehrsdelikte. Für die Königsfamilie ist der Prozess gegen den Stiefsohn von Kronprinz Haakon (52) ein Riesen-Skandal - zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt. Denn auch Mette-Marit steht in diesen Tagen wegen ihrer Verbindung zu Sexualstraftäter Jeffrey Epstein erneut unter Druck. Der Angeklagte war am Sonntagabend wegen weiterer Gewaltvorwürfe von der Polizei festgenommen worden. Gegenstand des Prozesses sind diese vorerst nicht.