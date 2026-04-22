Ferrari plant Elektro-Supersportwagen für mehr als eine halbe Million

Der italienische Luxusautohersteller Ferrari will seinen ersten vollelektrischen Supersportwagen offenbar zu einem Einstiegspreis von rund 550.000 Euro auf den Markt bringen. Die Vorstellung des Modells mit Namen "Luce" ist im Mai in Rom geplant, berichtete die Mailänder Wirtschaftszeitung Sole 24 Ore (Mittwochausgabe) unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Der endgültige Preis könnte den Angaben zufolge noch um etwa zehn Prozent nach oben oder unten abweichen. Offiziell äußerte sich das Unternehmen dazu nicht. Mit der Preisgestaltung würde das Elektroauto über dem SUV-Modell Ferrari Purosangue liegen, das bei rund 450.000 Euro startet. Konzernchef Benedetto Vigna setzt damit auf eine klare Positionierung im obersten Luxussegment.