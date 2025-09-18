Der Vater verschwand spurlos und kehrte nie zurück – ein Bruch, der die junge Gabrielle zutiefst prägte und in ihr den Entschluss festigte, sich in der Welt zu behaupten und ihr einen unauslöschlichen Stempel aufzudrücken.

Damit begann der außergewöhnliche Aufstieg einer Frau, die es schaffte, aus denkbar bescheidenen Verhältnissen ein Imperium zu formen – in einer Epoche, in der die soziale Herkunft über nahezu alles entschied. Das Buch zeigt bislang unveröffentlichte Fotografien aus den persönlichen Archiven der Modeschöpferin, erklärt ihre komplexe Familiengeschichte und räumt zugleich mit Mythen rund um die Ikone auf – ein Anliegen, das zu Lebzeiten ihrer 2014 verstorbenen Nichte und letzten Nachfahrin Gabrielle Palasse-Labrunie besonders wichtig war.

Diese sprach über ihre Tante wie über eine Mutter oder Großmutter. Entgegen der gängigen Vorstellung, Chanel habe im Wesentlichen ein sehr einsames Leben geführt, schilderte sie das Zusammenleben mit ihr als geprägt von Nähe und Wärme. Sie zeichnete das Bild einer Coco Chanel, die sich nicht nur um ihre Familie, sondern ebenso um Freunde und Angestellte liebevoll kümmerte.