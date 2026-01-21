Steinway & Sons: Die Kunst der leisen Töne

„Unsere Mitarbeitenden können sich total mit dem Instrument und der Mission unseres Firmengründers identifizieren“, sagt Pressechefin Sabine Hoepermann – auch wenn viele von ihnen selbst keine Klavierspieler sind. Dennoch wissen sie genau, worauf es ankommt. Der Rundgang durch die Manufaktur fühlt sich an wie eine Reise in eine andere Zeit: eine Zeit, in der Handwerkskunst, Teamgeist und Liebe zum Detail oberste Priorität hatten.

Diese Welt erlebte auch Firmengründer Henry E. Steinway. 1797 als Heinrich Engelhard Steinweg im Harz geboren, baute der deutsche Tischlermeister bereits mit 20 Jahren seine ersten Saiteninstrumente. 1825 gründete er in Seesen eine eigene Werkstatt. Da dort nur Reparaturen erlaubt waren, fertigte er 1836 seinen ersten Flügel heimlich in der Küche seines Wohnhauses.

In diesen später als „Küchenflügel“ bekannten Prototypen flossen bereits wegweisende Innovationen ein, darunter der einteilige Resonanzbodensteg. Mit ihm verwirklichte Steinweg erstmals seine Vision vom bestmöglichen Klavier und legte den Grundstein für seinen späteren Weltruhm.

1857 meldete er sein erstes Patent an. Es folgten 140 weitere. Steinway wurde zum Maß aller Flügel und Klaviere weltweit. Von Billy Joel über Lang Lang bis Lady Gaga: Die Liste der Steinway Artists ist lang. In der Hamburger Manufaktur erinnert eine kleine, aber eindrucksvolle „Hall of Fame“ an jene berühmten Künstlerinnen und Künstler, die für Auftritte ausschließlich auf Steinway-Instrumenten musizieren. Bezahlt werden sie dafür allerdings nicht.

Bei Steinway lässt man lieber die Qualität des Instruments für sich sprechen statt überbezahlter Testimonials.