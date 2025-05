Schlafmasken: Das können sie wirklich

Schlafmasken schirmen Lichtreize ab, und genau das soll sich, diversen Herstellern zufolge, entscheidend auf den Schlaf auswirken. Wahr ist: Licht – insbesondere von Bildschirmen – hemmt die Ausschüttung von Melatonin, dem körpereigenen „Schlafhormon“. Diese regelt den Tag-Nacht-Rhythmus und wird vornehmlich bei Dunkelheit freigesetzt. Wer also mit Tablet ins Bett geht und beispielsweise noch Filme oder Videos vor dem Schlafengehen darauf schaut, wird mit 100 Mal intensiveren Lichtreizen konfrontiert als bei Vollmond.

Gerade am Abend wird dadurch die körpereigene Melatoninproduktion gehemmt und man riskiert leichteren, schlechteren Schlaf und häufigere Wachphasen. Eric Zhou, Forscher an der Harvard Universität, mahnt, dass selbst einfache Straßenlaternen den Schlaf negativ beeinflussen können. Er empfiehlt, jegliche Lichtquelle aus dem Schlafzimmer zu verbannen und das Schlafzimmer so gut wie möglich abzudunkeln.

Eine Studie der Universität Cardiff, die 2022 im Fachjournal Sleep veröffentlicht wurde, deutet darauf hin, dass das Tragen einer Schlafmaske die Aufmerksamkeit, Reaktionsfähigkeit und Auffassungsgabe der Studienteilnehmer am nächsten Tag verbessern kann. Dass die Schlafqualität insgesamt besser war, konnten die Probanden allerdings nicht bestätigen. Auch konnten in einem weiteren Experiment, in dem die REM-Schlafdauer jener, die eine Augenmaske trugen, gemessen wurde, keine nennenswerten Veränderungen auf die Schlafqualität festgestellt werden.