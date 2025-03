Montblancs „Power Pen“: Mit diesem Füller schrieben Politiker Geschichte

„A Design that writes history“, so bewirbt Montblanc sein „Meisterstück“. Der Slogan hat durchaus seine Berechtigung, denn seit seiner Einführung haben unzählige prominente, politische Persönlichkeiten das „Meisterstück“ genutzt, um im wahrsten Sinne des Wortes Geschichte zu schreiben – und manchmal auch die ein oder andere Anekdote: Nicolas Sarkozy war seinerzeit bei einem Staatsbesuch derart fasziniert vom Montblanc-Schreibgerät seines rumänischen Amtskollegen, der ihm den Füller zur Unterzeichnung borgte, dass Sarkozy den Füller nach getätigter Unterzeichnung kurzerhand einsteckte.

Wie begehrt die Tintenschreiber in der politischen Landschaft sind, verdeutlichte ein Vorfall, der als „Montblanc-Affäre“ in die deutsche Geschichte einging: 2009 sollen sich deutsche Bundestagsabgeordnete auf Kosten der Steuerzahler luxuriöse Schreibgeräte von Montblanc gegönnt haben. Insgesamt sollen etwa 68.000 Euro für die Edelfüller ausgegeben worden sein. Seither sind Luxus-Schreibgeräte von der Pauschale ausgenommen, doch ihre Präsenz in der Politik bleibt ungebrochen. So verfasste Kanzler Olaf Scholz im Februar eine handschriftliche Rede zum Gedenken an den verstorbenen Bundespräsidenten Horst Köhler – in schwarzer Tinte und, wie könnte es anders sein, mit einem Montblanc-Füller.