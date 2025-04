Europa will mit Uhren im All Einstein-Theorie testen

Europa will Atomuhren in den Weltraum senden, um mehr über den Einfluss von Schwerkraft auf Zeit zu erfahren. Das Instrument ACES soll am Montagvormittag (Ortszeit) vom Kennedy Space Center in Florida (USA) an Bord einer Dragon-Kapsel des US-Raumfahrtunternehmens SpaceX ins All fliegen. Am Dienstag soll es an der Internationalen Raumstation ISS in ca. 400 Kilometern Höhe ankommen. Erhofft werden auch Erkenntnisse über Albert Einsteins Allgemeine Relativitätstheorie.

von APA