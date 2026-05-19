"Smile": ESA-Mission gestartet

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"Smile" soll sowohl Sonnenwinde und energiereiche Ausbrüche der Sonne abbilden als auch die Reaktion des dynamischen Schutzschildes der Erde. Unter anderem sind Deutschland, Österreich, die Schweiz und China an dem Projekt beteiligt.
Die Mission soll das Verständnis des Schutzschildes verbessern und erstmals Position, Form und Ausdehnung der Magnetosphäre als Ganzes darstellen. Auch darüber, wie Sonnenwinde Polarlichter und Stürme auslösen, erhoffen sich Forscherinnen und Forscher ein umfassendes Bild.
"Smile" hat insgesamt vier Instrumente an Bord. Mit einer Röntgenkamera soll die sonst nicht sichtbare Magnetosphäre abgebildet werden. Eine Ultraviolettkamera kann mehr als drei Tage am Stück Polarlichter erfassen. Ein Magnetometer zeichnet das Magnetfeld auf und ein Ionenspektrometer nimmt die Energie und Einfallsrichtung von Sonnenwind-Partikeln auf.
Die Rakete bringt den Flugkörper zunächst einmal in eine erdnahe Umlaufbahn in einer Höhe von etwa 700 Kilometern. Durch mehrere Schübe soll der Satellit dann schließlich in seinen Zielorbit kommen: eine elliptische Umlaufbahn, die zwischen 5.000 und 121.000 Kilometer von der Erde entfernt ist. Bis erste wissenschaftliche Daten der dreijährigen Mission verfügbar sind, dürfte es mehrere Monate dauern.
The European Vega-C launcher, operated by Avio, carrying the SMILE (Solar Wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer) satellite on its first flight, launches as part of a mission developed and carried out in collaboration between the ESA and the Chinese Academy of Sciences (CAS) at the Guiana Space Centre in Kourou, on the French overseas department of Guiana, on May 19, 2026. The SMILE satellite, designed to observe solar winds hitting Earth's magnetic field, was placed in orbit on May 19, an hour after the mission was launched from the Kourou space center in French Guiana. (Photo by RONAN LIETAR / AFP)