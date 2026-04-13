Atomkraft: Europas (Alb-)Traum von der nuklearen Zukunft

In der Tat ist das Klima und dessen Schutz eines der wichtigsten Argumente der Atombefürworter. Die EU-Kommission hat 2022 in der Taxonomie-Verordnung Atomkraft als ökologisch nachhaltig – und damit förderungswürdig – eingestuft. Österreich hat dagegen geklagt, der Europäische Gerichtshof hat den Einspruch im September 2025 abgewiesen. Die Begründung lautete: Die EU-Kommission dürfe Atom und Gas als Technologien ansehen, die zum Klimaschutz beitragen. Auch die Risiken der Kernenergie könne die Kommission dabei außer Acht lassen.

Österreich hat gegen diese Entscheidung Berufung eingelegt. Die Hoffnung auf Erfolg in der nächsten Instanz ist allerdings eher gering. Unstrittig ist, dass Atomkraftwerke im Betrieb keine direkten Treibhausgasemissionen erzeugen. Doch Helga Kromp-Kolb lässt die Klimaschutz-Erklärung nicht gelten: „Es ist einfach falsch. Erstens muss man das Uran ja aus dem Berg holen, das passiert mit fossiler Energie. Dann muss das Werk mit viel Stahl und Beton gebaut werden, auch das erfolgt mit fossiler Energie.“

Die EU hat sich ambitionierte Ziele gesteckt, bis 2030 sollen die Treibhausgasemissionen um 55 Prozent gegenüber dem Jahr 1990 sinken, bis 2050 soll es Klimaneutralität geben. So schnell sind weder große noch kleine Atomkraftwerke verfügbar. „Schon rein wirtschaftlich geht sich das nicht aus. Ein Atomkraftwerk zu bauen, ist extrem teuer und dauert extrem lang“, sagt Katharina Rogenhofer. Sie verweist auch auf die internationale Entwicklung: China baue zwar teilweise immer noch Gas- und Kohlekraftwerke, sei aber weltweit führend beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Die Ukraine habe bereits angekündigt, beim Wiederaufbau auf Erneuerbare zu setzen. Und selbst US-Präsident Donald Trump könne Wind- und Solarenergie nicht aufhalten, vor allem in traditionell republikanischen US-Bundesstaaten werde dieser Bereich aufgestockt.