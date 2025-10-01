Digitale Souveränität im Fokus: Technology Talks Austria 2025 beleuchteten Europas Innovationspfade

Europas digitale Zukunft stand im Mittelpunkt eines Special Events im Rahmen der Technology Talks Austria 2025 (#TEC25). Unter dem Titel „Towards Sovereign Business Success“ luden der Gaia-X Hub Austria, die Plattform Industrie 4.0 sowie das AIT Austrian Institute of Technology zu einem Austausch über Innovation und digitale Souveränität. Vertreter:innen aus Startups, Industrie, Politik und Forschung diskutierten über zentrale Herausforderungen und Chancen.

Michael Fälbl von der Plattform Industrie 4.0 stellte die Kernfrage: Wie kann Europa digitale Souveränität erlangen und gleichzeitig innovative Geschäftsmodelle erfolgreich etablieren?