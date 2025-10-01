News Logo
ABO

Digitale Souveränität im Fokus: Technology Talks Austria 2025 beleuchteten Europas Innovationspfade

Subressort
Technik
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Artikelbild

Stefan Plank, Alexander Wahler, Markus Sabadello, Hannah Wundsam, Benjamin Mörzinger, Andreas Krimbacher, Michael Wiesmüller und Michael Fälbl

©Valerie Maltseva / Agenda Studio
  1. home
  2. Leben
  3. Technik

Bei den Technology Talks Austria 2025 diskutierten Vertreter:innen aus Politik, Wirtschaft, Forschung und Startups Wege zu mehr digitaler Souveränität in Europa. Themen waren u. a. die Rolle von Spin-offs, Finanzierung, Standardisierung und Künstliche Intelligenz.

von

Europas digitale Zukunft stand im Mittelpunkt eines Special Events im Rahmen der Technology Talks Austria 2025 (#TEC25). Unter dem Titel „Towards Sovereign Business Success“ luden der Gaia-X Hub Austria, die Plattform Industrie 4.0 sowie das AIT Austrian Institute of Technology zu einem Austausch über Innovation und digitale Souveränität. Vertreter:innen aus Startups, Industrie, Politik und Forschung diskutierten über zentrale Herausforderungen und Chancen.

Michael Fälbl von der Plattform Industrie 4.0 stellte die Kernfrage: Wie kann Europa digitale Souveränität erlangen und gleichzeitig innovative Geschäftsmodelle erfolgreich etablieren?

Startups als Treiber der Wettbewerbsfähigkeit

Ein Schwerpunkt lag auf der Rolle von Spin-offs und Startups. Stefan Plank (TACEO) betonte die Bedeutung technologischen Pioniergeists: „Wir brauchen die Freaks, die Technologie bauen und in Nischen-Themen weltweite Spitze sein wollen.“ Hannah Wundsam (AustrianStartups) forderte besseren Zugang zu europäischem Risikokapital, um die Abhängigkeit von internationalen Finanzierungsquellen zu verringern.

Von der Idee zum Markt

Benjamin Mörzinger (nista) verwies darauf, dass Technologien nur erfolgreich sind, wenn ihr Nutzen für Anwender:innen unmittelbar verständlich ist. Er mahnte, dass sich Unternehmen im DACH-Raum zu sehr in technischen Details verlieren würden, während der direkte Mehrwert für Nutzer:innen oft nicht ausreichend sichtbar sei.

Standardisierung und gemeinsame Entwicklung

Markus Sabadello (Danube Tech) unterstrich den Stellenwert internationaler Standards: „Wer Standards baut, gestaltet Märkte.“ Andreas Krimbacher (nexyo) ergänzte, dass praxisnahe Lösungen nur durch die aktive Einbindung von Unternehmen in Forschungsprojekte entstehen könnten.

Politische und technologische Rahmenbedingungen

Michael Wiesmüller (Innovationsministerium) hob hervor, dass die Marktdurchdringung neuer Technologien und die Nutzung von Datenräumen seit fast einem Jahrzehnt Teil der österreichischen Innovationsstrategie seien. Alexander Wahler (Onlim) zeigte auf, wie Data Spaces mit Künstlicher Intelligenz verknüpft werden können und welche Marktpotenziale sich insbesondere für den deutschsprachigen Raum ergeben.

Semantische KI und strukturelle Hürden

Martin Kaltenböck (Graphwise, Semantic Web Company) wies in einem schriftlichen Beitrag auf die Bedeutung semantischer KI hin, die Unternehmen helfen könne, vertrauenswürdige und skalierbare Lösungen zu entwickeln. Gleichzeitig kritisierte er strukturelle Hemmnisse wie komplexe Regulierung und die schwierige Finanzierung immaterieller Vermögenswerte in Österreich.

Zusammenarbeit als Erfolgsmodell

Helmut Leopold (Gaia-X Hub Austria) betonte die Bedeutung gemeinsamer Datenräume und intelligenter Methoden für faire Marktmechanismen bei gleichzeitiger Wahrung der Datensouveränität. Roland Sommer (Plattform Industrie 4.0) verwies auf die starke Position österreichischer Startups und Scale-ups im internationalen Vergleich.

Die Diskussion verdeutlichte, dass digitale Souveränität in Europa nur durch die enge Zusammenarbeit von Politik, Industrie, Startups und Forschung erreicht werden kann. Standards, praxisnahe Innovation und tragfähige Finanzierungsmodelle wurden als Schlüsselfaktoren genannt, um Datenräume, Open Source und Künstliche Intelligenz langfristig erfolgreich in Europa zu verankern.

Events der Woche

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Fact-Checking-Konferenz 2025: Demokratie im Zeichen der Faktenen
News
Fact-Checking-Konferenz 2025: Demokratie im Zeichen der Faktenen
Next Level Azerion: Offizieller Launch in Wien mit Media Showcase
Corporate News
Next Level Azerion: Offizieller Launch in Wien mit Media Showcase
Glamouröses Pre-Opening der Fair For Art Vienna 2025
News
Glamouröses Pre-Opening der Fair For Art Vienna 2025
Genussvolles Event: Italian Wine & Food Experience in Wien
Reisen & Freizeit
Genussvolles Event: Italian Wine & Food Experience in Wien
Wiener Elektro Tage 2025: Zukunft der Mobilität am Rathausplatz
Technik
Wiener Elektro Tage 2025: Zukunft der Mobilität am Rathausplatz
otago summit 2025: KI, Social Media und neue Strategien im Online-Marketing
Wirtschaft
otago summit 2025: KI, Social Media und neue Strategien im Online-Marketing
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER