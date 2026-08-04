Diabetes-Früherkennung - Labortest macht Risiko besser einschätzbar

Diabetes - volkstümlich "Zuckerkrankheit" - beginnt schleichend. Betroffene merken jahrelang nichts davon. Bei vielen wird die Diagnose erst erstellt, wenn sie bereits eine oder mehrere damit verbundene Komplikationen haben. Denn Diabetes ist oft mit schwerwiegenden Folgeerkrankungen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Nierenversagen, Nervenschäden und Sehkraftverlust verbunden.

Menschen mit hohem Risiko frühzeitig zu erkennen, würde daher viel Leid ersparen, doch mit gängigen Screeningmethoden werden bis zu 40 Prozent der von einer Zuckerstoffwechselstörung betroffenen Personen nicht erkannt. Auffälligkeiten werden oft erst nach einer gezielten Zuckerbelastung durch den Glukosetoleranztest sichtbar. Ein neuer Labortest soll es nun aber ermöglichen, das Risiko für bisher unerkannte Zuckerstoffwechsel-Störungen auch bei Personen mit unauffälligen Blutwerten besser einzuschätzen. Die Ergebnisse wurden kürzlich im renommierten Fachjournal "Diabetes Care" veröffentlicht.

Die Forschenden untersuchten die Aussagekraft von 2-Hydroxybutyrat (2-HB) anhand von Daten von mehr als 700 Teilnehmenden an der Grazer Langzeitstudie BioPersMed (Biomarkers for Personalized Medicine in Common Metabolic Disorders). Es hat sich die Identifizierung und Validierung von Biomarkern in den Bereichen Endokrinologie und Stoffwechsel, Kardiologie und Hepatologie zum Ziel gesetzt.

Die Forschenden gewannen interessante Erkenntnisse: "Die Konzentration von 2-Hydroxybutyrat nahm mit zunehmender Beeinträchtigung des Zuckerstoffwechsels zu. Der Biomarker zeigte Unterschiede zwischen Menschen mit normalem Zuckerstoffwechsel, Prädiabetes und Typ-2-Diabetes. Besonders interessant war, dass er auch bei Personen aussagekräftig war, deren Nüchternblutzucker und Langzeitblutzuckerwert noch im Normalbereich lagen", schilderte Erstautor Christoph Strohhofer von der Med Uni Graz.

Die Ergebnisse würden das Potenzial von 2-HB als Ergänzung zu etablierten Untersuchungsmethoden unterstreichen: "Der Marker könnte künftig dabei helfen, Menschen mit bisher unentdeckten Störungen des Zuckerstoffwechsels gezielter zu erkennen und gleichzeitig Personen mit sehr geringem Risiko unnötige weitere Untersuchungen zu ersparen", so der Forschende an der Uniklinik für Innere Medizin in Graz.

Bisher konnte der Biomarker jedoch nur mit aufwendigen Spezialverfahren bestimmt werden. Der neue Test ist dagegen für etablierte klinische Laborgeräte geeignet - eine wichtige Voraussetzung für den Einsatz in der medizinischen Routine. "Entscheidend ist nicht nur der Biomarker selbst, sondern dass wir ihn nun mit einem Verfahren messen können, das grundsätzlich für den klinischen Alltag geeignet ist", betonte Thomas Pieber, Leiter der Klinischen Abteilung für Endokrinologie und Diabetologie in Graz und Head des Clinical Trials Program von MetAGE.

Der vom Wissenschaftsfonds FWF geförderte Exzellenzcluster MetAGE untersucht, wie Stoffwechselprozesse Alterungsprozesse und altersassoziierte Erkrankungen beeinflussen. Durch Zusammenarbeit von Grundlagenforschung, klinischer Forschung und Industriepartnern sollen wissenschaftliche Erkenntnisse schneller in die Anwendung kommen. Im Zuge des Projekts wurde eine Kooperation mit dem Wiener Unternehmen DirectSens eingegangen, das den für die Studie verwendeten enzymatischen Test zur Messung von 2-Hydroxybutyrat entwickelt hat.

Das Unternehmen stellte für die Studie den Assay für die Analyse von Proben der BioPersMed-Kohorte zur Verfügung. Die wissenschaftliche Planung der Studie sowie die Auswertung und Interpretation der Ergebnisse führte das Forschungsteam der Med Uni Graz durch.

S E R V I C E - Ch. Strohhofer (Erstautor), K. Eberhard, B. Obermayer-Pietsch, Thomas Pieber et al: "Enzymatic 2-Hydroxybutyrate Measurement for Dysglycemia Screening Beyond Conventional Fasting Measures. Diabetes Care (2026), DOI: 10.2337/dc26-0567 - http://shorturl.apa.at/cgi-bin/SuMgr