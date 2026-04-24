Boku-Forscher ist "National Champion" für Frontiers Planet Prize

Am Ende erhalten drei Forschende die mit jeweils einer Million Dollar (850.000 Euro) dotierte Auszeichnung. Die Frontiers Research Foundation will mit dem Preis "wissenschaftliche Lösungen für ein gesundes Leben auf einem gesunden Planeten beschleunigen". Die Preisvergabe des "Frontiers Planet Prize" findet im Jänner 2027 in Davos statt, wie die Stiftung mitteilte.

(S E R V I C E - Ausgezeichnetes Paper von Österreichs "National Champion": https://doi.org/10.1016/j.oneear.2025.101347 ; https://www.frontiersplanetprize.org/ )