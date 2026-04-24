ABO

Boku-Forscher ist "National Champion" für Frontiers Planet Prize

Subressort
Technik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
  1. home
  2. Leben
  3. Technik
Die Frontiers Research Foundation hat 25 "National Champions" des "Frontiers Planet Prize" bekannt gegeben. Sie treten nun an, um die diesjährige Auszeichnung als "Internationaler Champion" zu ergattern. Für Österreich wird Nicolas Roux, Wissenschafter vom Institut für Soziale Ökologie der Universität für Bodenkultur (Boku) Wien, teilnehmen. Er konnte mit seiner im Fachjournal "One Earth" erschienenen Arbeit zu Ansätzen, die auf einen maßvollen und ressourcenschonenden Umgang mit Naturgütern abzielen, und ihrer Verankerung in der Handels- und Biodiversitätspolitik der Europäischen Union ("Integrating sufficiency in the trade and biodiversity agenda of the European Union") bei der von der Stiftung eingesetzten Jury aus 100 Expertinnen und Experten punkten.

von

Am Ende erhalten drei Forschende die mit jeweils einer Million Dollar (850.000 Euro) dotierte Auszeichnung. Die Frontiers Research Foundation will mit dem Preis "wissenschaftliche Lösungen für ein gesundes Leben auf einem gesunden Planeten beschleunigen". Die Preisvergabe des "Frontiers Planet Prize" findet im Jänner 2027 in Davos statt, wie die Stiftung mitteilte.

(S E R V I C E - Ausgezeichnetes Paper von Österreichs "National Champion": https://doi.org/10.1016/j.oneear.2025.101347 ; https://www.frontiersplanetprize.org/ )

Über die Autoren

Logo
Ähnliche Artikel
MRT-Daten von mehr als 800 Betroffenen wurden untersucht
Technik
Netzwerkanalyse hilft bei Einschätzung von Gehirntumor
In ganz Österreich finden Veranstaltungen statt
Technik
"Lange Nacht der Forschung" lädt zum Mitmachen
Fahrvrbote in Tirol wurden wieder ausgeweitet
Reisen & Freizeit
Tiroler Abfahrverbote für Sommer erneut verordnet
Müdigkeit ist bei vielen Frauen ein Dauerzustand
Gesundheit
Mehr als die Hälfte der Frauen sind dauerhaft müde
Reisen & Freizeit
Plöckenpass wird ab Mitte Mai eingeschränkt wieder geöffnet
So könnten der Exoplanet WASP-39 b und sein Stern aussehen
Technik
Exoplaneten-Jäger PLATO soll auch Rätsel um Wolkenbildung klären
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER