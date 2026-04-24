Boku-Forscher ist "National Champion" für Frontiers Planet Prize

Die Frontiers Research Foundation hat 25 "National Champions" des "Frontiers Planet Prize" bekannt gegeben. Sie treten nun an, um die diesjährige Auszeichnung als "Internationaler Champion" zu ergattern. Für Österreich wird Nicolas Roux, Wissenschafter vom Institut für Soziale Ökologie der Universität für Bodenkultur (Boku) Wien, teilnehmen. Er konnte mit seiner im Fachjournal "One Earth" erschienenen Arbeit zu Ansätzen, die auf einen maßvollen und ressourcenschonenden Umgang mit Naturgütern abzielen, und ihrer Verankerung in der Handels- und Biodiversitätspolitik der Europäischen Union ("Integrating sufficiency in the trade and biodiversity agenda of the European Union") bei der von der Stiftung eingesetzten Jury aus 100 Expertinnen und Experten punkten.
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Am Ende erhalten drei Forschende die mit jeweils einer Million Dollar (850.000 Euro) dotierte Auszeichnung. Die Frontiers Research Foundation will mit dem Preis "wissenschaftliche Lösungen für ein gesundes Leben auf einem gesunden Planeten beschleunigen". Die Preisvergabe des "Frontiers Planet Prize" findet im Jänner 2027 in Davos statt, wie die Stiftung mitteilte.
(S E R V I C E - Ausgezeichnetes Paper von Österreichs "National Champion": https://doi.org/10.1016/j.oneear.2025.101347 ; https://www.frontiersplanetprize.org/ )