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Tiroler Abfahrverbote für Sommer erneut verordnet

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Fahrvrbote in Tirol wurden wieder ausgeweitet
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Die schwarz-rote Tiroler Landesregierung wird auch im heurigen Sommer die Abfahrverbote auf das niederrangige Verkehrsnetz wieder einführen. Ab 1. Mai werden Fahrzeuge, die einem Stau ausweichen wollen, wieder auf die Hauptverkehrsroute zurückgeschickt. Damit soll die Versorgungssicherheit in den Gemeinden sichergestellt werden, teilte das Land am Freitag mit. Die Abfahrverbote gelten bis 1. November in den Bezirken Innsbruck-Stadt und -Land, Imst und Reutte.

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Die Maßnahme wurde für Samstage, Sonntage, Feiertage und bestimmte Fenstertage von 7.00 bis 19.00 Uhr verordnet und wird von der Polizei und Sicherheitsorganen kontrolliert. Ausgenommen sind Anrainerinnen und Anrainer sowie der Ziel- und Quellverkehr. Im Bezirk Kufstein wurden die Fahrverbote indes ausgeweitet: Zusätzlich gilt auf der Wildbichler Straße in Fahrtrichtung Ebbs sowie auf den Gemeindestraßen in Walchsee ein Fahrverbot, hieß es.

"Wir schützen die Gemeinden entlang viel befahrener Reiserouten und verbannen den Durchzugsverkehr auf die Hauptverkehrswege", argumentierte Tirols Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP). "Der Durchzugsverkehr belastet die Menschen, die Umwelt und die Infrastruktur in Tirol über die Maßen. Die umfangreichen Fahrverbote sind ein ganz wesentlicher Teil unserer Verkehrsmaßnahmen", hielt Verkehrslandesrat René Zumtobel (SPÖ) fest. Die Fahrverbote gelten indes auch im Winter. In der vergangenen Saison waren 411.400 Fahrzeuge zurückgewiesen worden, hieß es kürzlich.

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