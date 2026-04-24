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"Lange Nacht der Forschung" lädt zum Mitmachen

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In ganz Österreich finden Veranstaltungen statt
©LNF26, APA
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Alle zwei Jahre und damit heuer heißt es wieder: Die "Lange Nacht der Forschung" lädt dazu ein, mit der Wissenschaft auf Tuchfühlung zu gehen, an Experimenten teilzunehmen, Shows und vieles mehr zu erleben - nämlich an jenen Orten, wo alltäglich geforscht wird. Die zwölfte "LNF" steigt an mehr als 300 Standorten in Österreichs neun Bundesländern mit über 3.000 Programmpunkten am Freitag zwischen 17.00 und 23.00 Uhr. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.

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Das vielfältige Programm der mehr als 450 beteiligten Organisationen bzw. Aussteller bei Österreichs größter Veranstaltung zur Wissenschaftsvermittlung ermöglicht traditionellerweise auch wieder, in direkten Kontakt und Austausch mit Wissenschafterinnen und Wissenschaftern zu treten - und sich damit vielleicht auch von ihrem Funken der Faszination anstecken zu lassen. Mit jedem Mal scheint das Event noch etwas größer auszufallen - als Navigationshilfe dient auch heuer wieder die Veranstaltungswebsite. Die LNF ist eine Initiative vom Wissenschafts-, Infrastruktur- sowie Wirtschaftsministerium und wird von den Ressorts gemeinsam mit den Bundesländern getragen.

(S E R V I C E - Offizielle LNF-Website: https://langenachtderforschung.at/ ; Die APA bietet ab 16.00 Uhr unter dem Link https://go.apa.at/zkfoLzoa einen Liveblog an. Der Blog wird mit Unterstützung der "Langen Nacht der Forschung" und des Wissenschaftsministeriums produziert. Die redaktionelle Verantwortung liegt alleinig bei der APA.)

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/LNF26

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