Gelähmter Sportler soll mithilfe elektrischer Impulse Ski fahren

Ein querschnittsgelähmter italienischer Sportler soll mithilfe elektrischer Impulse wieder Ski fahren können. Das Projekt mit dem Titel "Beyond Human Potential" wird in den kommenden Monaten auf den Pisten von Folgaria im Trentino erstmals erprobt.

Ziel des medizinisch-sportlichen Experiments ist es, dem Sportler Michel Roccati, der nach einem schweren Unfall an den unteren Extremitäten gelähmt ist, das Skifahren in aufrechter Position ohne Exoskelett zu ermöglichen.