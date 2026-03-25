Bester TV-Abstand: Männer näher dran, Frauen weiter weg

Der konkrete Test:

- 13 Männer und 12 Frauen zwischen 17 und 65 Jahren mussten ihren optimalen Abstand finden.

- Getestet wurden die gängigen Diagonalen 43, 55 und 65 Zoll.

- Auf dem Bildschirm liefen Inhalte in 4K-Auflösung.

Das Ergebnis:

- Männern reichte im Schnitt die doppelte Bildschirmdiagonale als Abstand. Bei einem 55-Zoll-Fernseher sind das rund 2,80 Meter.

- Frauen empfanden dagegen einen Abstand als angenehm, der ungefähr dem 2,7-Fachen der Diagonalen entsprach - beim gleichen Gerät also etwa 3,77 Meter.

- Bei anderen Bildschirmgrößen fielen die Ergebnisse ähnlich aus.

Die Warentester schlagen auf ihrer Webseite als Kompromiss die Formel "2,5 mal Bildschirmdiagonale" vor. Diese stellte alle Testpersonen einigermaßen zufrieden.

- Bei einem 43-Zoll-TV ist das ein Abstand von etwa 2,65 Metern.

- Bei 55 Zoll wären es 3,40 Meter.

- Bei 65 Zoll rund vier Meter.