Bester TV-Abstand: Männer näher dran, Frauen weiter weg

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Der konkrete Test:
- 13 Männer und 12 Frauen zwischen 17 und 65 Jahren mussten ihren optimalen Abstand finden.
- Getestet wurden die gängigen Diagonalen 43, 55 und 65 Zoll.
- Auf dem Bildschirm liefen Inhalte in 4K-Auflösung.
Das Ergebnis:
- Männern reichte im Schnitt die doppelte Bildschirmdiagonale als Abstand. Bei einem 55-Zoll-Fernseher sind das rund 2,80 Meter.
- Frauen empfanden dagegen einen Abstand als angenehm, der ungefähr dem 2,7-Fachen der Diagonalen entsprach - beim gleichen Gerät also etwa 3,77 Meter.
- Bei anderen Bildschirmgrößen fielen die Ergebnisse ähnlich aus.
Die Warentester schlagen auf ihrer Webseite als Kompromiss die Formel "2,5 mal Bildschirmdiagonale" vor. Diese stellte alle Testpersonen einigermaßen zufrieden.
- Bei einem 43-Zoll-TV ist das ein Abstand von etwa 2,65 Metern.
- Bei 55 Zoll wären es 3,40 Meter.
- Bei 65 Zoll rund vier Meter.
HAMBURG - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/gms/Daniel Reinhardt/Daniel Reinhardt