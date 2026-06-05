Butter ersetzen - Tipps fürs Backen und Braten

Die Backexpertin empfiehlt, ein hoch erhitzbares Rapsöl mit Butter-Geschmack. "Das Ergebnis wird so besonders saftig. Allerdings braucht man dann etwas weniger Öl als Butter." Grob lautet die Faustregel: 100 Gramm Butter entsprechen in Rührteigen etwa 80 Gramm Öl.

Außerdem kann man bei manchen Keks- und Rührteigen die Butter auch durch Halbfettbutter - einfach eins zu eins - ersetzen. Und für Mürbteig eignet sich etwa als Alternative vegane Margarine oder vegane Butter.

Auf ihrer Website backenmachtglücklich.de berichtet Kathrin Runge unter anderem von Experimenten mit pflanzlichen Alternativen wie Nuss- oder Obstmus. Allerdings sei das Ergebnis da nicht so wie erwünscht ausgefallen - "die Konsistenz war stark verändert." Ähnliches gilt, wenn man statt Butter etwa Joghurt, Buttermilch oder Topfen verwendet.

Tipp: Weitere Anregungen, welche Zutaten man womit ersetzen kann, gibt es auf ihrer Website in der Tauschbörse.

Fürs Braten - aber oft auch zum Kochen oder Backen - kann man natürlich genauso Pflanzenmargarine nehmen. Sie lässt sich so hoch erhitzen wie das Öl, aus dem sie besteht, so die Stiftung Warentest. Der Vorteil: Im Vergleich zum Braten mit Butter gehen bei Margarine weniger Fettspritzer daneben.

Wer Mischstreichfette zum Braten verwenden will, sollte allerdings auf die Verwendungshinweise achten. Denn nur wenige Hersteller geben demnach Bratempfehlungen.

Tipp: Butter hat ein besonderes Aroma. Wer beim Braten auf den Buttergeschmack nicht verzichten will, kann auch Butterschmalz verwenden.