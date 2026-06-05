ABO

Butter ersetzen - Tipps fürs Backen und Braten

Subressort
Gesundheit
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Mit Pflanzenöl kann man Butter häufig ersetzen
  1. home
  2. Leben
  3. Gesundheit
Wer beim Backen die Butter weglassen will, kann sie durch andere Zutaten ersetzen. "Allerdings kommt es darauf an, um welchen Teig und welches Rezept es genau geht", so Foodbloggerin Kathrin Runge. Ob für Kuchen, Muffins oder Cupcakes - der wichtigste Butterersatz bei Rührteigen ist Öl.

von

Die Backexpertin empfiehlt, ein hoch erhitzbares Rapsöl mit Butter-Geschmack. "Das Ergebnis wird so besonders saftig. Allerdings braucht man dann etwas weniger Öl als Butter." Grob lautet die Faustregel: 100 Gramm Butter entsprechen in Rührteigen etwa 80 Gramm Öl.

Außerdem kann man bei manchen Keks- und Rührteigen die Butter auch durch Halbfettbutter - einfach eins zu eins - ersetzen. Und für Mürbteig eignet sich etwa als Alternative vegane Margarine oder vegane Butter.

Auf ihrer Website backenmachtglücklich.de berichtet Kathrin Runge unter anderem von Experimenten mit pflanzlichen Alternativen wie Nuss- oder Obstmus. Allerdings sei das Ergebnis da nicht so wie erwünscht ausgefallen - "die Konsistenz war stark verändert." Ähnliches gilt, wenn man statt Butter etwa Joghurt, Buttermilch oder Topfen verwendet.

Tipp: Weitere Anregungen, welche Zutaten man womit ersetzen kann, gibt es auf ihrer Website in der Tauschbörse.

Fürs Braten - aber oft auch zum Kochen oder Backen - kann man natürlich genauso Pflanzenmargarine nehmen. Sie lässt sich so hoch erhitzen wie das Öl, aus dem sie besteht, so die Stiftung Warentest. Der Vorteil: Im Vergleich zum Braten mit Butter gehen bei Margarine weniger Fettspritzer daneben.

Wer Mischstreichfette zum Braten verwenden will, sollte allerdings auf die Verwendungshinweise achten. Denn nur wenige Hersteller geben demnach Bratempfehlungen.

Tipp: Butter hat ein besonderes Aroma. Wer beim Braten auf den Buttergeschmack nicht verzichten will, kann auch Butterschmalz verwenden.

HANNOVER - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/gms/Kai Remmers/Kai Remmers

BERLIN - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/gms/Annette Riedl/Annette Riedl

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Hinter einem Burn-out steckt meist eine Erschöpfungsdepression
Gesundheit
Burn-out schleicht sich an? Diese Warnsignale gibt es
Margarinedosen nicht für Aufbewahren von Speisen verwenden
Gesundheit
Leere Margarinedosen weiternutzen? Nur nicht zum Einfrieren
Die Suche nach neuer Orientierung beginnt oft nach dem Berufsleben
Gesundheit
Identitätskrise statt Freiheit? Ruhestand mental vorbereiten
Fazit: Durch den Dreh-Trick lässt sich der Lolli leichter auspacken
Gesundheit
Richtiger Dreh: Wie lassen sich Lollis schneller auspacken?
Tonablagerungen in der Region Oxia Planum
Technik
Studie liefert wichtige Hinweise für bevorstehende Mars-Mission
"Bisher beste Mars-Mission überhaupt"
Technik
Nach Funkstille: NASA beendete Einsatz von Mars-Sonde
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER