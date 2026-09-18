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Aztekenkodex kehrt als Leihgabe von Paris nach Mexiko zurück

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Der Kodex Azcatitlan erzählt die Geschichte des Volkes der Mexica
©APA/APA/AFP/CARL DE SOUZA
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Erstmals seit mehr als 180 Jahren kehrt ein bedeutender, jahrhundertealter Kodex der Hochkultur der Azteken von Frankreich nach Mexiko zurück - doch nicht dauerhaft. Im Rahmen einer Ausleihe für kurze Zeit ist der Kodex Azcatitlan bis Jahresende im Nationalmuseum für Anthropologie und Geschichte der mexikanischen Hauptstadt zu sehen.

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Wie die mexikanische Kulturministerin Claudia Curiel bei der Eröffnungsfeier mitteilte, ist die Ausstellung Teil eines Austauschs mit Frankreich anlässlich des 200-jährigen Jubiläums der diplomatischen Beziehungen zwischen beiden Ländern. Im Gegenzug habe Mexiko den Kodex Boturini für eine Ausstellung in Frankreich zur Verfügung gestellt.

Die in Mexiko präsentierte Bilderhandschrift erzählt die Geschichte des Volkes der Mexica. Sie beschreibt dessen Wanderung aus dem mystischen Ort Aztlan (daher der Name Azteken) im Jahr 1168 sowie die Gründung der Hauptstadt Tenochtitlan im Gebiet der heutigen Mexiko-Stadt und die Abfolge der verschiedenen Aztekenherrscher. Die Erzählung reicht bis kurz nach der spanischen Eroberung im Jahr 1521.

Mitte des 19. Jahrhunderts war das während der spanischen Kolonialherrschaft von Indigenen auf europäischem Papier verfasste Dokument von einem französischen Forscher und Sammler nach Frankreich gebracht worden. Seit 1898 befindet es sich im Besitz der Bibliothèque Nationale de France.

Die mexikanische Regierung setzt sich seit Jahren intensiv für die endgültige Restitution von Kulturgütern ein, die von Mexiko ins Ausland gebracht worden sind. In diesem Fall handle es sich allerdings um einen "vorübergehenden und gegenseitigen Austausch", sagte Curiel.

Der aztekischen Überlieferung zufolge gründete das Volk der Mexica Tenochtitlan im Jahr 1325 auf einer unbewohnten Insel im heute weitgehend verschwundenen Texcoco-See. Dort fanden sie, wie von ihren Göttern verheißen, einen Adler, der auf einer Kaktee saß und eine Schlange verschlang.

The Azcatitlan Codex, an ancient Aztec pictorial manuscript on loan from France, is displayed at the National Museum of Anthropology in Mexico City on September 17, 2026. A cherished 16th-century Mexican manuscript that tells the history of the Aztecs in pictograms goes on display on September 17 in Mexico City, nearly two centuries after it was whisked off to France. (Photo by Carl de Souza / AFP)

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