News Logo
ABO

Google, Meta, OpenAI: Autoren verklagen Techkonzerne wegen Nutzung ihrer Bücher

Subressort
Technik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Artikelbild

©Unsplash / dlxmedia.hu
  1. home
  2. Leben
  3. Technik

Vorwurf: Urheberrechtlich geschützte Bücher sollen unerlaubt für das Training von Künstlicher Intelligenz (KI) genutzt worden sein.

von

Eine Gruppe von ⁠Autoren um den Investigativjournalisten John Carreyrou verklagt mehrere Technologiekonzerne wie Google, OpenAI und Meta. Sie werfen den Firmen vor, ihre urheberrechtlich geschützten Bücher unerlaubt für das Training von Künstlicher Intelligenz (KI) genutzt zu haben.

Carreyrou ist bekannt für die Aufdeckung des Betrugs beim US-Bluttest-Start-up Theranos. Die am Montag in Kalifornien eingereichte Klage richtet sich auch gegen die Firma xAI von Elon Musk.

Die Autoren streben bewusst keine Sammelklage ⁠an. Solche Verfahren würden die beklagten Firmen begünstigen, da sie eine einzige Einigung mit vielen Klägern aushandeln könnten, heißt es in der Klageschrift. Carreyrou hatte das Vorgehen der KI-Firmen bereits zuvor scharf kritisiert und das unerlaubte Nutzen von Büchern als eine Erbsünde der Branche bezeichnet. Stellungnahmen der beklagten Unternehmen ⁠lagen zunächst nicht vor.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Johann Julian Taupe: „Jedes Bild ist zunächst ein riesiges Problem“
Specials
Johann Julian Taupe: „Jedes Bild ist zunächst ein riesiges Problem“
Astrid Wirtenberger: „Jetzt bin ich wirklich ich“
Menschen
Astrid Wirtenberger: „Jetzt bin ich wirklich ich“
Maler Arnulf Rainer gestorben
Menschen
Maler Arnulf Rainer gestorben
Burgtheater: Götterdämmerung im „Ferienhaus“
Menschen
Burgtheater: Götterdämmerung im „Ferienhaus“
„Fidelio“ an der Wiener Staatsoper: Ein Denkmal für den Engel Leonore
Menschen
„Fidelio“ an der Wiener Staatsoper: Ein Denkmal für den Engel Leonore
Spitzentöne: Der Ressort-Autist überschreitet die Fachgrenzen – die Jahresbilanz
Politik
Spitzentöne: Der Ressort-Autist überschreitet die Fachgrenzen – die Jahresbilanz
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER