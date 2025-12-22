Astrid Wirtenberger: „Jetzt bin ich wirklich ich“

Bei ihr daheim in St. Valentin öffnet Astrid Wirtenberger die Tür zu einem neuen Leben. Zu einem Leben mit mehr Freiheit, aber auch mit Zweifeln – und mit dem Mut, beides auszuhalten. Mona und Louie sind schneller als ihre Besitzerin: Zwei Labradore, schwanzwedelnd, erwartungsvoll. Dann steht die Sängerin im Türrahmen. „Griasdi, schön, dass du du bist!“ Kein Bühnenlächeln, kein Auftritt. Eher der herzliche Empfang einer Freundin als der einer Journalistin.

Louie entscheidet sich für seinen Platz unter dem Couchtisch. „Der bleibt da jetzt liegen. Das passt für ihn so“, sagt sie und streicht ihm über den Kopf. Ein beiläufiger Satz – und doch einer, der viel über sie erzählt. Über Ruhe. Über Erdung. Über eine neue Selbstverständlichkeit. Und über einen Kontrast zu all dem, was sich in ihrem Leben gerade grundlegend verändert hat.