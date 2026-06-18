Android 17 landet mit schwebenden Fenstern

Besitzer anderer Android-Smartphones oder -Tablets müssen sich noch gedulden, bis der Hersteller Android 17 für die eigenen Geräte angepasst hat. Hier sind die Updates im weiteren Jahresverlauf zu erwarten. Das steckt im Detail in Android 17:

Bis zu fünf Apps lassen sich als kleinere, schwebende Fenster (Bubbles) frei über dem Hauptbildschirm anzeigen und positionieren, sodass man schnell etwas nachschauen oder mehrere Dinge gleichzeitig erledigen kann. Dieses Feature soll Multitasking erleichtern.

Um ein schwebendes Fenster zu öffnen, muss einfach das App-Symbol lange gedrückt werden. Auf Geräten mit großem Display docken die Fenster in einer speziellen Leiste am unteren Bildschirmrand an.

Ab sofort sind Screen-Aufzeichnungen mit Selfie-Video-Overlay direkt aus dem Betriebssystem heraus möglich. Das soll die Installation zusätzlicher Apps, die dieses für Reaction-Videos in sozialen Netzwerken beliebte Feature ermöglichen, überflüssig machen.

Die Aufzeichnung lässt sich aus dem Schnelleinstellungen-Menü heraus starten, indem man die Bildschirmaufnahme-Funktion für den gesamten Bildschirm wählt, "Selfie-Kamera anzeigen" wählt und dann die Aufnahme startet.

Die Standort-Berechtigung kann man Apps nun temporär erteilen und auch bestimmen, wie lange sie gelten soll. Zudem ist es nun auch möglich, nur bestimmte Kontakte für den Zugriff einer App freizugeben – und nicht gleich das ganze Adressbuch.

Die Funktion "Als verloren markieren" in der App "Mein Gerät finden" ist überarbeitet worden. Dort lässt sich ein verlorenes oder vermisstes Smartphone nun auch aus der Ferne mit biometrischen Daten (Fingerabdruck oder Gesichtserkennung) sperren. So kann gegebenenfalls ein Dieb, der den PIN-Code kennt, weder aufs Smartphone zugreifen noch die Ortung deaktivieren.

Ganz neu ist der Gaming-Modus für Foldables mit optimiertem 50-zu-50-Layout mit der Spielansicht oben und einem dynamischen Gamepad unten. Wird ein externer Controller angeschlossen, lässt sich dessen Tastenbelegung nun in Android neu zuweisen. Der Gaming-Modus ist im Android-17-Update schon hinterlegt, soll aber erst in den kommenden Monaten freigeschaltet werden.

Hinzu kommen diverse weitere neue Funktionen, darunter: