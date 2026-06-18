Wer punktet mehr, Skyr oder Topfen? Hauptsache ohne Zusätze

Nach Meinung der Ernährungsexpertin Daniela Krehl hängt es von persönlichen Vorlieben ab, ob Skyr oder Topfen die bessere Wahl ist. Günstiger ist in der Regel Magertopfen.

Für welches Produkt man sich auch entscheidet – wichtig ist laut der Ernährungsexpertin,dass man möglichst zur puren Variante greift, wenn man es ernst nimmt mit der bewussten Ernährung. Denn für beide Produkte gäbe es oft angereicherte Fruchtvarianten, denen extra Aromen und Zucker zugesetzt werden. Die schmälern die positiven Eigenschaften der verwandten Milchprodukte. Besser sei es, jeweils die naturbelassene Variante mit eigenen Toppings zu versehen, etwa mit frischem Obst oder Nüssen.

Magertopfen enthalte laut der Verbraucherschützerin oft etwas mehr Eiweiß. Hier eine Übersicht:

Geschmacklich ist Skyr oft milder, während Topfen eine festere Struktur und eine leicht säuerliche Note besitzt. Geht es um eine cremigere Konsistenz, hat ebenfalls die isländische Version die Nase vorn. Doch da gibt es für Topfenfreunde einen Trick: Wer Topfen cremiger mag, kann etwas Milch oder Wasser einrühren.