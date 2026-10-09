Amazon stellt neue Tablets auf Android-System um

Das neue Flaggschiff-Modell ist das Alexa Tablet 12 Pro. Es hat ein Display mit einer Diagonalen von zwölf Zoll und einem 3:2-Seitenverhältnis. Den Bildschirm gibt es auch in einer mattierten Variante, die Lichtspiegelung verhindern soll. Dafür arbeitete Amazon mit dem Glas-Spezialisten Corning zusammen, um ein Photolithografie-Verfahren zu entwickeln, bei dem eine Textur direkt ins Displayglas eingebracht wird.

Alexa+, die Abo-Variante der Assistenz-Software, kann den Bildschirm-Inhalt erfassen und analysieren - und im Auftrag der Nutzer entsprechend aktiv werden. Die Idee dahinter ist, dass man Alexa zum Beispiel hilft, ein Produkt, das man im Video auf einer Online-Plattform sieht, bei Amazon zu finden und zu bestellen. Aktivieren kann man Alexa entweder per Sprachbefehl - oder über ein Eingabefeld in der unteren rechten Ecke des Bildschirms. Jedes Alexa Tablet verbindet sich nach der Anmeldung mit allen Amazon-Diensten.

Wie bei anderen Tablets gibt es als Zubehör eine Tastatur mit Magnethaftung und einen Stift. Was den Stift angeht: Amazon betont speziell, dass die mattierte Oberfläche des Displays stärker das Gefühl vermitteln soll, auf Papier zu schreiben. Beim Lesen imitiert das Tablet ein wenig einen Kindle-Reader des Konzerns und schaltet Benachrichtigungen ab und reduziert den Blauton im Licht des Displays.

Und warum gibt es nun kein Fire OS mehr? Bei Android habe es Verbesserungen gegeben, die den Wechsel von der hauseigenen Abwandlung des Betriebssystems ermöglicht hätten, sagte der zuständige Amazon-Manager Kevin Keith. "Das gibt uns die Möglichkeit, kein eigenes Betriebssystem zu entwickeln und keinen eigenen App Store zu haben."

Zu den relevanten Verbesserungen gehöre, dass man Apps in verschiebbaren Fenstern laufen lassen könne - und der Umgang mit Speicher optimiert worden sei. Das hat es laut Amazon möglich gemacht, die Einstiegsversion mit vergleichsweise mageren acht GB Arbeitsspeicher auszustatten.

Die Preise für Speicherchips waren zuletzt wegen der hohen Nachfrage beim Ausbau von KI-Rechenzentren explosiv gestiegen. Keith betonte, dass sich Amazon vorerst mit einer niedrigeren Marge zufriedengeben werde, um den Effekt der Preissteigerungen so weit wie wirtschaftlich möglich abzufangen.

Das Alexa Tablet 12 Pro verkauft Amazon ab 499,99 Euro mit Standard-Display und ab 559,99 Euro mit dem mattierten Bildschirm. Es gibt auch Varianten mit 16 GB Arbeitsspeicher. Außerdem gibt es die Alexa Tablets mit Display-Diagonalen von 11 Zoll (ab 329,99 Euro) und 8 Zoll (ab 229,99 Euro). Die Kinder-Baureihe heißt künftig Amazon Kids Tablet. Es gibt sie gebündelt mit Schutzhüllen mit Bildschirmgrößen von 8,7 und 11 Zoll.