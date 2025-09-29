Wiener Elektro Tage 2025: Zukunft der Mobilität am Rathausplatz

Vier Tage lang standen am Rathausplatz die Zeichen auf Zukunft: Die Wiener Elektro Tage 2025 boten von 25. bis 28. September geballte Information und Unterhaltung rund um nachhaltige Mobilität. Mit rund 60 ausgestellten Modellen von 22 Herstellern sowie einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm mit Live-Acts und Talk-Runden bestätigte das Event seine Rolle als größtes Branchentreffen der E-Mobilität in Österreich.

Premieren & Vielfalt im Fokus

Besonders viel Aufmerksamkeit zogen die zehn Österreich-Premieren auf sich, darunter der Citroën C5 Aircross, der Ford Ranger Plug-in-Hybrid oder der Lexus RZ 550e. Die Neuheiten wurden bei einem spektakulären Drohnen-Rundflug über den Rathausplatz inszeniert. Auch Plug-in-Hybride waren in diesem Jahr erstmals Teil des Konzepts – ein klares Zeichen für die Bandbreite und den Übergang in eine elektrifizierte Zukunft.

Eröffnung mit klarer Botschaft

Eröffnet wurden die Elektro Tage von Wiens Wirtschaftsstadträtin Barbara Novak und Veranstalter Thomas Beran (Porsche Media & Creative). Novak betonte die Rolle des Events als Symbol für den Schulterschluss von Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft: „Die Wiener Elektro Tage haben gezeigt, wie sehr Klimaschutz, Innovation und Wirtschaftswachstum Hand in Hand gehen können.“

Beran unterstrich den Gemeinschaftsgedanken: „Die Beteiligung von 22 Herstellern ist ein starkes Signal. Wer durch die Ausstellung ging, konnte sehen, wie vielfältig und bereits heute alltagstauglich Elektromobilität geworden ist.“

Ein starkes Zeichen aus Wien

Mit der fünften Ausgabe haben sich die Wiener Elektro Tage endgültig als Leitevent für nachhaltige Mobilität etabliert. Der markenübergreifende Schulterschluss und die hohe Besucher:innenzahl setzten ein starkes Zeichen für die elektrische Zukunft – mitten im Herzen der Hauptstadt.