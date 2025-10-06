"White Lotus"-Star Jason Isaacs ist seit 27 Jahren trocken

"Ich hatte keine Ahnung, wie lange es dauern würde, aber als ich an diesem Morgen blinzelnd, rosig und völlig überkocht herauskam, spürte ich etwas, das ich seit Jahrzehnten nicht mehr gefühlt hatte. Hoffnung. Ich hatte eine Nacht überstanden. Wer wusste schon, was noch alles möglich war?"

Seitdem habe er diesen Suchtmitteln "einen Tag nach dem anderen" und manchmal auch nur eine Stunde oder einen Atemzug nach dem anderen widerstanden, berichtet Isaacs. Er wolle mit dieser Nachricht anderen dabei helfen, sich auch für sich selbst ein anderes Leben vorstellen zu können.

"Egal, wie weit ihr euch entfernt glaubt, egal, wie unumkehrbar euch eure Situation erscheint, es gibt immer einen Weg zurück." Heute sei er "so dankbar, im Leben präsent zu sein – selbst für die schlimmen Dinge, die schmerzhaften, die beängstigenden".

Isaacs spielte in den "Harry Potter"-Filmen Draco Malfoys Vater Lucius Malfoy. In Staffel drei der Hit-Serie "White Lotus" war er als verzweifelter Familienvater zu sehen.