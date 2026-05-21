Vanessa Trump teilt Brustkrebsdiagnose

Sie bleibe fokussiert und voller Hoffnung und sei umgeben von der Liebe und Unterstützung ihrer Familie, ihrer Kinder und der Menschen, die ihr am nächsten stünden. Vanessa Trump war zwölf Jahre lang mit Donald Trump Junior, dem Sohn des US-Präsidenten, verheiratet. Mit ihm hat sie fünf Kinder. Im März 2025 machte Golfstar Tiger Woods (50) seine Beziehung mit Vanessa Trump öffentlich.

Ivanka Trump, die Tochter des US-Präsidenten, kommentierte unter dem Post: "Ich bete für Kraft und eine schnelle Genesung." Vanessa Trumps Tochter Kai schrieb: "Love you! Die stärkste Person aller Zeiten."