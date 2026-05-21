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Kim Kardashian: "Ich nehme 35 Supplements am Tag"

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Kim Kardashian nimmt rund 35 Nahrungsergänzungsmittel pro Tag
©Getty Images North America, APA, JAMIE MCCARTHY
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Kim Kardashian nimmt zahlreiche Nahrungsergänzungsmittel zu sich. "Ich nehme wahrscheinlich 35 Supplements am Tag", erzählte die 45-Jährige im Podcast von Amy Poehler, "Good Hang". Sie teile sich die Pillen auf drei Portionen am Tag auf. Darunter seien etwa Fischöl-Kapseln. Noch lieber als Tabletten hätte sie aber Infusionen.

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"Ich dachte, ich kann das Fischöl nicht mehr nehmen, ich habe Pillenmüdigkeit, ich muss damit aufhören. Und als ich meine Blutwerte bekam, war es so offensichtlich, dass ich sie abgesetzt hatte, ich musste sie wieder nehmen", berichtete der Reality-TV-Star. Für sie seien die Pillen aber einfach zu groß. "Ich wünschte, ich könnte jeden Tag eine Infusion bekommen. Ich könnte es einfach auf meinem Weg zur Arbeit machen."

Mit ihren Schwestern und ihrer Mutter lässt sie nach eigenen Angaben außerdem einmal im Jahr ihre Knochendichte mit einem sogenannten DEXA-Scan untersuchen. Dafür komme extra ein Van mit dem nötigen Equipment in ihre Nachbarschaft. "Wir springen alle in den Van und du legst dich hin und es macht etwa drei Minuten lang Aufnahmen von deinem Körper und sagt dir alles über deine Knochendichte."

Nahrungsergänzungsmittel sind nach Angaben etwa des deutschen Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR) für gesunde Menschen mit einer ausgewogenen Ernährung in der Regel überflüssig. Nur in bestimmten Fällen sei eine gezielte Nahrungsergänzung mit einzelnen Nährstoffen sinnvoll, etwa in der Schwangerschaft. Überdosierungen sollten stets vermieden werden.

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