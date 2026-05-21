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Vom Grill bis Caesar Salad – Romanasalat macht alles mit

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Romanasalat kann man auch dünsten, braten oder grillen
©APA, dpa, Christin Klose, GMS
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Während Rucola, Feld- oder klassischer Kopfsalat schnell schlapp machen, zeigt der Romanasalat mit seinem länglichen Kopf, den festen grünen Blättern und seiner markanten Mittelrippe, seine robuste Seite. Während seine Kollegen am besten schnell nach dem Kauf zubereitet werden sollten, ist der Romana, auch Römersalat genannt, noch nach Tagen frisch - denn er eignet sich gut für die Lagerung.

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Dafür sollte man aber schon den Kühlschrank lagern, rät die Verbraucherzentrale Bayern. Damit sich keine Feuchtigkeit staut, sollte er aus der Folie genommen werden, empfiehlt die Ernährungsexpertin Katharina Holthausen. Sie preist weitere Vorzüge: "Wie die meisten Blattsalatsorten ist auch Romanasalat vor allem wasserreich und somit sehr kalorienarm."

Wer Wert auf saisonale und regionale Zutaten legt, sollte gerade jetzt zum Romanakopf greifen: Denn die heimische Erntezeit ist gerade gestartet und dauert noch bis Oktober. Außerhalb der Saison ist Romanasalat als Importware, vor allem aus Italien, Frankreich, Spanien, Österreich und den Niederlanden ganzjährig erhältlich.

Besonders bekannt ist Romanasalat als Hauptzutat des "Caesar Salad", einem Klassiker der amerikanischen Küche. In Kombination mit Parmesan, Croutons und cremigem Dressing ist er weltweit auf Speisekarten populär. Dank seiner stabilen Struktur eignet sich Römersalat jedoch nicht nur für kräftige Salate. Ähnlich wie Spinat oder Mangold kann man ihn auch warm genießen – etwa gedünstet, gebraten, im Ofen gegart oder sogar vom Grill.

WITTENBERGE - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/gms/Christin Klose/Christin Klose

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