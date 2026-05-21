Vom Grill bis Caesar Salad – Romanasalat macht alles mit

Dafür sollte man aber schon den Kühlschrank lagern, rät die Verbraucherzentrale Bayern. Damit sich keine Feuchtigkeit staut, sollte er aus der Folie genommen werden, empfiehlt die Ernährungsexpertin Katharina Holthausen. Sie preist weitere Vorzüge: "Wie die meisten Blattsalatsorten ist auch Romanasalat vor allem wasserreich und somit sehr kalorienarm."

Wer Wert auf saisonale und regionale Zutaten legt, sollte gerade jetzt zum Romanakopf greifen: Denn die heimische Erntezeit ist gerade gestartet und dauert noch bis Oktober. Außerhalb der Saison ist Romanasalat als Importware, vor allem aus Italien, Frankreich, Spanien, Österreich und den Niederlanden ganzjährig erhältlich.

Besonders bekannt ist Romanasalat als Hauptzutat des "Caesar Salad", einem Klassiker der amerikanischen Küche. In Kombination mit Parmesan, Croutons und cremigem Dressing ist er weltweit auf Speisekarten populär. Dank seiner stabilen Struktur eignet sich Römersalat jedoch nicht nur für kräftige Salate. Ähnlich wie Spinat oder Mangold kann man ihn auch warm genießen – etwa gedünstet, gebraten, im Ofen gegart oder sogar vom Grill.