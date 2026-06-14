US-Musiker Oliver Tree stirbt bei Hubschrauber-Absturz

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Unter den Todesopfern ist nach Polizeiangaben der US-Musiker Oliver Tree, der gerade in Brasilien auf Tournee war. Der für seinen markanten Topfschnitt bekannte 32-Jährige war mit Songs wie "Alien Boy", "Life Goes On" und "Miss You" bekannt geworden und kommt im Streamingdienst Spotify auf mehr als 700 Millionen Aufrufe.
Ebenfalls an Bord waren nach Polizeiangaben ein brasilianischer Musikproduzent sowie ein Video-Regisseur und ein bekannter Youtuber aus Argentinien. Die Unglücksopfer konnten zunächst nicht identifiziert werden.
Der Unfall ereignete sich im westlichen Vorort Recreio dos Bandeirantes. Bilder lokaler Fernsehsender zeigten eine dicke schwarze Rauchwolke über dem Autohaus und brennende Fahrzeuge. Die Unglücksursache war zunächst unklar.
Trümmer der beiden Hubschrauber wurden nach Angaben von Feuerwehrsprecher Fabio Contreiras hunderte Meter weit geschleudert. Die Behörden setzen demnach bei der Suche nach der Unfallursache auf die Auswertung der Flugdatenschreiber sowie Videoaufnahmen.
(FILES) US singer Oliver Tree performs onstage during Austin City Limits Music Festival at Zilker Park in Austin, Texas on October 16, 2022. US singer-songwriter Oliver Tree, who was in Brazil on a world tour, was aboard one of the helicopters that crashed in Rio de Janeiro on June 14, 2026, leaving all occupants dead, a police source told AFP. The alternative singer and internet personality is listed on a manifest of six people shared by the source, who said the victims could not be formally identified yet as they were badly burned in the crash. (Photo by SUZANNE CORDEIRO / AFP)