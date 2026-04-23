Töchter von Charlize Theron sind "hormonelle Albträume"

Theron sagte, dass dieses Verhalten ihren Adoptivtöchtern "im Leben sicher sehr zugutekommen" könnte – "aber ich weiß nicht, ob ich das überlebe". Theron hatte beide Mädchen als alleinstehende Frau adoptiert und sich bewusst für das Leben als Single-Mutter entschieden.

Die in Südafrika geborene Schauspielerin spielte in Filmen wie "Mad Max: Fury Road", "Atomic Blonde", "Bombshell – Das Ende des Schweigens" und "Kaltes Land" mit. 2004 bekam sie für ihre Rolle in dem Film "Monster" den Oscar als beste Hauptdarstellerin.