Sophie Marceau freut sich über Reife im Alter

Über ihre eigenen Kinder meint der einstige Teenie-Star: "Ich glaube, sie sind zu behütet. Sie haben im Leben noch nicht genügend experimentiert, um mit dem klarzukommen, was wir als Eltern alles durchgemacht haben." Mit Blick auf ihren im November anstehenden Geburtstag gibt die Französin zu: "Ich komme mir ein bisschen wie meine Großmutter vor. Denn früher dachte ich, mit 60 bist du eine Oma." Sie stelle sich aber darauf ein und akzeptiere es. Und wie wäre es, tatsächlich Oma zu werden? "Ich glaube, dass mir das gut gefallen würde."

Durch den Kultfilm "La Boum - Die Fete" kam Marceau 1980 in Frankreich groß raus. Mitte November wird die Schauspielerin 60 Jahre alt.