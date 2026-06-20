ABO

Prinz Harry und Familie vor Reise nach Großbritannien

Subressort
Schlagzeilen
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Meghan und Gatte machen Hoffnung auf royale Aussöhnung
  1. home
  2. Aktuell
  3. Schlagzeilen
Prinz Harry und Meghan reisen britischen Medienberichten zufolge bald mit ihren beiden Kindern nach Großbritannien. Es ist demnach das erste Mal seit vier Jahren, dass die beiden mit Archie und Lilibet ins Vereinigte Königreich reisen. Laut BBC und Nachrichtenagentur PA soll dem Quartett eine noch unbekannte royale Residenz als Unterkunft für einen Besuch im Juli angeboten worden sein. Medien wittern bereits eine Chance auf eine royale Aussöhnung.

von

Britische Medien werten die aktuellen Entwicklungen zumindest als Zeichen einer möglichen Annäherung zwischen König Charles III. (77) und seinem entfremdeten Sohn Harry (41). Harry und seine Frau Meghan (44) hatten sich 2020 von ihren royalen Pflichten losgesagt, die beiden leben mittlerweile mit ihren beiden Kindern in Kalifornien. Das Verhältnis zur Königsfamilie gilt nach wie vor als zerrüttet.

Anlass eines Besuchs im Juli sind den Angaben nach unter anderem mehrere Termine von Prinz Harry, darunter Feierlichkeiten rund um den von ihm gegründeten Sportwettbewerb Invictus Games für kriegsversehrte Veteranen. Bei früheren Besuchen lehnte Prinz Harry es laut PA ab, im Buckingham-Palast zu wohnen. Eine Antwort auf die royale Einladung sei bisher noch ausständig. Der Palast will sich laut BBC nicht zu der Möglichkeit eines Treffens äußern, das Ganze sei eine private Angelegenheit.

In den vergangenen Jahren hatte Harry immer wieder betont, seine Familie aufgrund von Sicherheitsbedenken nicht nach Großbritannien bringen zu wollen. 2025 wies das Berufungsgericht etwa seinen Einspruch gegen eine Entscheidung des Innenministeriums ab, wonach er und seine Familie bei Reisen nach Großbritannien nicht mehr automatisch den gleichen Sicherheitsstatus bekommen wie der Rest der Royals.

Während eines UK-Besuchs im September 2025 traf Prinz Harry seinen Vater im Londoner Clarence House - das erste persönliche Treffen seit Februar 2024. Im vergangenen Jahr äußerte der Prinz in einem BBC-Interview außerdem den Wunsch nach einer Aussöhnung mit seinem Vater und der restlichen Königsfamilie um seinen älteren Bruder und Thronfolger Prinz William (44).

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
43-Jährige erwartet ihr drittes Kind
Schlagzeilen
Oscar-Preisträgerin Anne Hathaway präsentiert Babybauch
Bis zum Jahr 2050 fehlen rund hundert Millionen Fachkräfte weltweit
Technik
Expertenwarnung: Krebstherapie scheitert an Personalmangel
OECD-Studie bestätigt ältere Untersuchungen
Technik
Jeder fünfte Europäer psychisch krank
Neue Art im Dschungel auf der Insel Borneo entdeckt
Technik
Hyperparasit ernährt sich von Zombiepilzen in Ameisen
Schmackhaft aber oft unverträglich
Technik
Orale Immuntherapie hilft Kindern mit Erdnuss-Allergien
Kommunizieren Sie den Urlaub rechtzeitig und konsequent
Gesundheit
8 Tipps: So geht abschalten im Urlaub – und danach
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER