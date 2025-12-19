Pete Davidson ist zum ersten Mal Vater geworden

Der Name ist angelehnt an Davidsons Vater Scott Matthew Davidson, der als Feuerwehrmann am 11. September 2001 nach den Terroranschlägen in New York im Einsatz ums Leben kam. Die gebürtige Britin Hewitt schrieb zur Geburt auf Instagram: "Meine beste Arbeit bis jetzt, ich laufe über vor Liebe und Dankbarkeit und Unglauben." Davidson nutzte die Gelegenheit für einen Witz und kommentierte die Geburt mit den Worten "Wu Tang Forever", ein Gruß an die Fangemeinde der Hip-Hop-Gruppe Wu-Tang Clan.

Davidson ist vor allem durch seine Auftritte in der Comedy-Show "Saturday Night Live" bekannt, spielte aber auch in einigen Serien und Filmen mit. 2018 war er mit der Sängerin Ariana Grande verlobt, doch das Paar trennte sich nach wenigen Monaten. TV-Sternchen Kim Kardashian machte ihre mehrmonatige Beziehung mit dem Komiker 2022 bekannt.